Har på plass ny trenerløsning

– Etter en lang vinter med usikkerhet rundt hovedtrenerspørsmålet for damelaget har klubben kommet frem til en god løsning. Vidar Lillegård kommer inn som ny hovedtrener etter Sondre Andersen, og er allerede i gang med trenerjobben. Vidar har lang erfaring fra trenergjerningen, og hadde i alle år ansvaret for 1999-jentene i Alta IF, skriver Alta IF på sine nettsider.

Lillegård er far til søstrene Oda og Runa Lillegård, som spiller i henholdsvis BUL og Lyn. Begge ble hentet fra Alta IF til BUL da Odd Inge Johansen & co startet 1.-divisjonssatsingen for et par år tilbake.

– Vidar har gjort en solid jobb som rådgiver for sine egne døtre, som begge har suksess på banen. Hans største styrke er at han er sterk fotballfaglig og flink med utvikling av enkeltspillere. Vidar får også med seg et solid trenerteam som består av blant andre Vidar Kristensen som sikrer en god tråd mellom damelaget og jentelagene, skriver klubben videre.

– Vi gleder oss til å følge damelaget i tiden som kommer, og ser frem mot et spennende og utviklende 2018.