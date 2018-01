Går 15 km fri i OL

sport

Tirsdag formiddag offentliggjorde Norges skiforbund hvilke norske løpere som skal i aksjon i de tre første OL-distansene for menn.

Finn Hågen Krogh ble syk og fikk ikke sjansen til å gå 15 kilometer fri i verdenscupen i Planica sist helg, men forbundet gir likevel tverrelvdalingen sjansen på nettopp denne distansen i Sør-Korea. Krogh, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby skal representere de norske fargene på 15 kilometer fri i OL, som går av stabelen fredag 16. februar.

For Krogh ble uttaket likevel en skuffelse. Han hadde håpet å få gå skiathlon søndag 11. februar.

– Det var jo hovedmålet mitt denne sesongen, og når det ikke blir som jeg hadde håpet blir man skuffet. Jeg mener jeg hadde vært en medaljekandidat om jeg stilte på startstreken, sier han til NRK.

Forbundet har nemlig også tatt ut løperne som skal i aksjon i skiathlon (15 km klassisk + 15 km fri) og sprintrennet i klassisk stil tirsdag 13. februar. Der er ikke Krogh med. I førstnevnte renn er det Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby som har fått grønt lys. Eirik Brandsdal, Pål Golberg, Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo går sprinten.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er ikke enig i langrennsledelsens uttak på tremila.

– Det er et dristig valg. I et mesterskap gjelder det å satse på medaljekandidater. Krogh og Iversen er ekstremt gode. I OL tror jeg det hadde vært bedre med flere gullkandidater.

Aukland mener at både Finn Hågen Krogh og Emil Iversen er kandidater som kan ta OL-gull på grunn av sine avslutningsferdigheter.

– Det vitner om at det legges opp til et løp for at Krüger og Holund holder farten. Det er et taktisk spill der de legger opp til et løp som passer Sundby bra. Jeg tolker det som et uttak der de går for Martin eller Johannes, sier han.

Landslagstrener Tor Arne Hetland mener utøverne er innforstått med hvordan uttaket er blitt.

– Alle løperne som er i OL-troppen har lyst til å gå rennene. Det er flere som kunne tenkt seg å gå 30-kilomteren, men utøverne skjønner uttaket, sier Hetland til statskanalen.