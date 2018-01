Tapte plasseringer

sport

Søndag var det klart for helgas andre verdenscuprenn i hopp for kvinner i slovenske Ljubno.

Norske Maren Lundby kapret sin sjette strake seier da hun vant på lørdag, men hun måtte ta til takke med andreplass på søndag. Daniela Iraschko-Stolz fra Østerrike holdt på ledelsen hun hadde i første omgang og brøt dermed den imponerende seiersrekka til Lundby. Tyske Katharina Althaus ble nummer tre.

Anna Odine Strøm hoppet 78 meter i første omgang og var med det nummer 20. Hun la på en meter i finaleomgangen, men de rundt henne på resultatlista gjorde det bedre enn altaværingen i hopp nummer to, og Strøm falt dermed ned til 24. plass.

Silje Opseth hoppet 79 og 83,5 meter, og ble med det nummer 17 i rennet. Opseth og Maren Lundby skal som kjent representere de norske fargene i OL.

Anna Odine Strøm setter nå kursen for junior-VM, som arrangeres i Sveits. Hopperne skal i aksjon for første gang torsdag i neste uke. Da er det individuelt renn. Strøm & co skal også gjennomføre en lagkonkurranse i verdensmesterskapet for juniorer.