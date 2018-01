Milliongave til Alta IF

sport

Milliardæren fra Bergen har ved flere anledninger hjulpet Tromsø IL økonomisk. Nå er det Alta IF som får glede av Trond Mohns gavmildhet.

– Denne uken ble det klart at Trond Mohn ønsker å bidra til videre sportslig utvikling av herrelaget og kompetanseheving. Den tilliten er vi stolt, ydmyk og takknemlig for. Beløpet fra Mohn er på en million kroner, og gir litt større handlingsrom i oppkjøring og gjennomføring av årets sesong, skriver Alta IF i sitt ukentlige nyhetsbrev.

– Det er helt fantastisk. Vi er veldig glade og takknemlige for denne gaven. Nå blir det opp til oss å forvalte disse pengene på best mulig måte, sier kontorleder og sportslig koordinator Rune Berger til A-sporten.

Han legger ikke skjul på at klubbens nyansatte hovedtrener Bård Flovik har hatt en finger med i spillet.

– Relasjonen mellom Bård og Trond Mohn er meget god, og de har vært i dialog etter at Bård ble hentet nordover. Begge bryr seg om Finnmark og Alta. Vi er flaggskipet helt i nord, og dette gir oss muligheter til å bygge videre på det vi har jobbet så godt med mange år, fortsetter Berger.

Det blir ikke aktuelt å bruke pengene på dyre forsterkninger.

– Vi må tenke lenger enn ett år frem i tid når vi får en slik gave, så det vil ikke bli noen overdådige signeringer vi i utgangspunktet ikke har råd til. Men det er klart at deler av summen kan brukes på forsterkninger. Det handler om å utvikle herrelaget videre, og da kan det være aktuelt å bringe inn nye ansikter. Men vi kommer også til å satse mer på kursing og videreutvikling av trenere. Disse pengene skal brukes fornuftig, fastslår en svært fornøyd Rune Berger.