Møter gamle kjente

BULs håndballherrer har levert på et høyt nivå i første halvdel av sesongen. De topper 3. divisjon menn avdeling 1 med 16 poeng på ti kamper. Men også Tromsø-studentene (TSI) har åpnet sesongen sterkt. De har vunnet alle syv kampene de har spilt, og er bare to poeng bak BUL med tre kamper mindre spilt.

Denne helga møtes de to topplagene i avdelingen. To ganger, for å være helt nøyaktig. BUL skulle egentlig møtt TSI hjemme for en tid tilbake, men det krasjet med bossekopingenes kvalifiseringskamper til Lerøyserien. Det gjør at BUL spiller mot TSI både hjemme og borte mens de er i Tromsø. BUL kan med andre ord avgjøre serien dersom de tar full pott i begge disse kampene.

I tillegg skal de møte både Bravo 2 og Bravo 3. Det betyr fire kamper på to dager for Rune Skaufels unge mannskap.

– Det blir en knalltøff helg. Men vi reiser til Tromsø med 15 godt trente spillere, så jeg tror mulighetene for full poengpott absolutt er til stede. Det blir mye spilletid på samtlige, fastslår Skaufel, som gleder seg til å måle krefter med avdelingens eneste ubeseirede lag.

– Fire kamper på to dager er ikke optimalt sportslig sett, men jeg føler meg sikker på at vi skal klare å gjennomføre samtlige matcher på en god måte. Det er bra med hvile mellom kampene, og guttene gleder seg veldig til å komme i gang igjen etter en altfor lang juleferie. Vi er klare, smiler BUL-bossen.

BUL-guttene har ikke spilt en seriekamp siden de slo Alta IFs rekruttlag 13. desember. Også denne helga er det kjentfolk på motsatt banehalvdel.

– Jeg vet ikke akkurat hvor mange av våre tidligere spillere som er med i helga, men Trygve Ernstsen, Andreas Hauge, Aleksander Holten og Mathias Johansson er alle gutter med en fortid i BUL som nå spiller i TSI. Det er klart at det setter en ekstra spiss på helgas kamper. Vi har skumle planer om å ødelegge den fine statistikken TSI har opparbeidet seg så langt denne sesongen, avslutter en kampklar Rune Skaufel.