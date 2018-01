Krogh reiser hjem

sport

Finn Hågen Krogh har pådratt seg en luftveisinfeksjon og dropper helgens verdenscup i Seefeld.

– Det er best at Finn Hågen reiser hjem for å bli raskest mulig frisk og forberedt for avreise til OL, sier landslagslege Christine Holm Moseid i en melding fra Norges skiforbund.

Kasper Stadaas erstatter Krogh på lørdagens sprint, mens vadsøværingen Daniel Stock får muligheten på søndagens 15 kilometer fri teknikk.

Ifølge Moseid skal Krogh allerede være på bedringens vei.

Krogh kjemper om en plass på skiathlondistasen over på 30 km i OL. Bare Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby er sikre på det norske laget.

Finnmarkingen har denne sesongen slitt med å komme i form og kunne med en solid innsats i prøve-VM i Seefeld kommet i betraktning igjen.

– Han har vært ok i fristil, men dårlig i klassisk. Programmet i Seefeld i helgen var jo som skapt for Finn Hågen med sprint fristil og 15 kilometer fristill fellesstart, sier sportssjef Vidar Løfshus til TV 2.

– Det er jo selvsagt ikke gunstig å bli syk en uke før vi drar til Sør-Korea. Nå blir det viktig at Finn Hågen blir frisk. Og vi vet jo hva han i form kan prestere, sier Løfshus.