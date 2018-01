I stadig fremgang

sport

– Damelaget har de siste årene tatt gull eller sølv, og det er selvsagt for å forsvare vår ære at vi igjen deltar med damelag. Nytt av året er at vi for første gang også stiller i herreklassen med fem unge, lovende spillere som får hjelp av et par rutinerte karer. Med såpass mange herrespillere i tillegg til et fulltallig damelag har vi valgt å stille med to lag i mixklassen, forteller Inga Maren Gran Erke i Alta IFs volleyballgruppe.

Tar gjerne imot flere

Turneringen hun refererer til er Sol-cupen i Tromsø, som hvert år samler rundt 40 lag fra hele landsdelen. Som nevnt har Alta IF tidligere kun deltatt med damelag. Men den fine veksten i antall aktive spillere gjør at de denne helga kan stille i samtlige tre klasser.

– Det har blitt et bra nivå på volleyball i Alta det siste året. Målet er selvsagt å øke antall volleyballspillere i byen, både på hobbynivå og seriespill. Hvis vi klarer å fortsette å rekruttere ungdommer, kan det til neste år bli aktuelt å spille i nordnorsk serie. Til nå har nybegynnere kun deltatt på enkeltstående turneringer, og det er litt for få av disse til at de får god nok kamperfaring, sier Gran Erke.

– I nybegynnergruppa for ungdom og voksne fra 14 år og oppover på har vi fortsatt god plass, og ønsker gjerne flere til Gnisten på onsdager klokken 20.00, smiler den rutinerte volleyballspilleren.

Tok bronse i Hammerfest

Sist gang volleyballgruppas medlemmer spilte tellende kamper var i romjulsturneringen i Hammerfest, der Alta IF stilte med tre mixlag, to nybegynnerlag og et rutinert lag, opplyser hun.

– Det rutinerte laget glapp i semifinalen, men vant heldigvis bronsefinalen. Nybegynnerlagene fikk masse god kamperfaring mot eldre spillere. Noen vokste fra ballveksling til ballveksling, mens andre glitret med enkeltprestasjoner i både serve, feltforsvar og smash, forteller Gran Erke.

Volleyballturneringen i Tromsø starter med innledende kamper på lørdag, og fortsetter med sluttspill på søndag.