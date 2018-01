– Håper Alta-kampen ikke blir avgjørende

sport

– Jeg håper virkelig at klubbene har berget plassen slik at kampen mot Alta IF ikke på noen måter blir avgjørende. Et scenario der ett eller begge lag kjemper for å overleve er noe jeg for alt i verden vil unngå, sier altaværingen Kristian Agledahl, som sist helg gjorde comeback på håndballbanen med 13 scoringer på to kamper i Bravo-trøya.

Fantastisk comeback

Det skal heldigvis spilles mange kamper før Bravo HK og Alta IF møtes i Tromsdalshallen søndag 25. mars. Det andre nordnorske oppgjøret for sesongen kommer ikke før i siste serierunde i 2. divisjon menn avdeling 1, og i verste fall blir kampen avgjørende for hvem som berger plassen.

Alta IF slo Bravo 34-31 da lagene møttes i Altahallen i desember, men for øyeblikket er det laget fra Tromsø som ligger best an av de to klubbene. Mye av grunnen til det er nevnte Kristian Agledahl, som vartet opp med ti scoringer da Bravo slo Nøtterøy 2 sist lørdag. Dagen etter fulgte han opp med tre nettkjenninger da Storhamar ble slått. Dette var hans første håndballkamper på to år.

– Det gikk over all forventning. Jeg har et relativt dårlig treningsgrunnlag etter to år uten håndball, så det var overraskende at det gikk såpass bra. Det var viktige poeng for klubben, fastslår 29-åringen.

Godt utgangspunkt

Agledahl er nyutdannet fengselsbetjent, og fikk jobb i Tromsø i fjor. Han skulle i utgangspunktet bare trene litt med Bravo for å holde seg i form. Men den tidligere Alta IF-spilleren ble kjapt spurt om å bidra i større grad.

– Jeg sa ja til det, men det måtte være på mine premisser. Med full jobb og familie er det mange hensyn å ta. Samtidig hadde jeg veldig lyst til å spille kamper igjen, så vi har løst det på en fin måte.

Bravo er for øyeblikket nummer syv med 14 poeng på 16 kamper. Alta IF på tiendeplass er fire poeng bak, men har to kamper til gode på Agledahl & co. Vestli og Skarphedin ligger under nedrykksstreken med henholdsvis syv og to poeng.

– Vi har et bra utgangspunkt foran de seks siste kampene. Med fire innkasserte poeng sist helg fikk vi en liten luke til lagene under streken, og det gjør at vi kan slippene ned skuldrene litt. Det er veldig tungt å spille kamper når man hele tiden har kniven på strupen. Da er det fort gjort å underprestere, kommenterer altaværingen, som har spilt i både eliteserien og 1.-divisjon med flere ulike klubber.

Jakter revansje

Både Bravo og Alta IF har viktige hjemmekamper denne helga. Ottar Pettersen & co møter LFH09 i Altahallen på lørdag. Samme lag gjester Tromsdalshallen på søndag.

– Jeg er fit for fight og ser frem til søndagens kamp. Jeg håper at både vi og Alta IF kan legge noen flere lag bak oss på tabellen, avslutter Agledahl.

– Vi hadde en katastrofalt dårlig bortekamp mot LFH09, så vi er veldig giret på å vise oss fra en bedre side i morgen, sier Alta IF-trener Ottar Pettersen.

Han har 13 friske og raske spillere til disposisjon på lørdag. Bare Vebjørn Slettli, som reiser til Tromsø med BULs damelag denne helga, mangler.

– Jeg føler at vi har nok kvalitet i laget til å kjempe om seieren. Vi har mange viktige kamper fremover, og dette er definitivt en av dem. Det hadde vært kjekt å ha en litt mer komfortabel luke ned til lagene under nedrykksstreken, fastslår Pettersen.

Oppgjøret mellom Alta og LFH09 starter lørdag klokken 16.00. For de som ikke har mulighet til å følge kampen fra tribuneplass vil Mediehuset Altaposten streame matchen direkte på våre nettsider.