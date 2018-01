Skuffet og ordknapp etter OL-vrakingen

sport

Hun har satt personlig bestenotering i vinter og er nest beste norske hopper i verdenscupen, men som Altaposten og NTB skrev i går må Anna Odine Strøm se OL på TV.

15.-plass i Japan var ikke nok for Alta-hopperen. Strøm falt utenfor OL-listen over de 35 kvinnene som får plass i hopprennet.

Det gjorde ikke Silje Opseth, som hoppet inn en norsk kvoteplass under OL-kvalifiseringsperioden. Og som vanlig er i hopp, får den som har sikret kvoteplassen OL-plassen, selv om Strøm har flere poeng enn lagvenninnen i verdenscupen.

A-sporten ba Anna Odine Strøm om en kommentar i etterkant av OL-uttaket onsdag ettermiddag, men hun har ikke besvart vår henvendelse. NTB fikk imidlertid altaværingen i tale, og det var en svært skuffet og ordknapp 19-åring som svarte for seg.

– Hva tenker du om OL-vrakingen?

– Jeg er vel bare ikke god nok, sier Strøm.

– Hvordan tok du beskjeden?

– Sånn man kan forvente, svarer 19-åringen.

– Det må du utdype.

– Jeg er skuffet, men skjønner jo at de ikke mener jeg er god nok til å bli tatt ut og at de velger å følge tradisjonen med at den som hopper inn kvoteplassen, får den. Ønsker dem lykke til, sier hopptalentet.

– Føler du det er urettferdig siden du ligger bedre an i verdenscupen?

– Er vel bare ikke god nok, svarer Strøm.

Det er et lite smutthull i regelverket. Dersom tre hoppjenter på listen over 35 OL-utøvere ikke reiser til Pyeongchang, spretter Strøm inn i OL-varmen.

– Håp, ja. Tro, nei, sier Strøm.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen tror heller ikke sjansen er så stor for at tre hoppere takker nei til OL-tur.

Uttaket onsdag betyr at Maren Lundby og Silje Opseth representerer hopp kvinner i Sør-Korea neste måned. Lundby reiser til Pyeongchang som et av Norges største gullhåp.