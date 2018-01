Har trua på Krogh

sport

– Mye tyder på at ankeretappen på herrestafetten er tapt til Johannes Høsflot Klæbo, men vi tror at Finn Hågen Krogh får gå sammen med stjerneskuddet på sprintstafetten i OL, skriver NordicBet.com i en pressemelding.

– Klæbo synes å ha sementert sin plass, både som ankermann på herrestafetten og sprintstafetten. Spørsmålet blir hvem som skal utgjøre en duo med ham i sprintløypa. Svaret blir Finn Hågen Krogh, skriver de videre.

– Krogh er nok ikke veldig aktuell til å gå den klassiske sprinten, men har sin styrke i fristil, der kanskje hovedutfordrer Emil Iversen er bedre i klassisk. Totalbelastningen i OL kan også bli tatt i betrakning, noe som kan sørge for at kapasitetsløpet Martin Johnsrud Sundby blir mindre aktuell. Det sammen med faktum at Krogh har vist seg stødig på lignende distanser tidligere, gjør at han er vår favoritt til å gå i par med Klæbo, sier Eirik Grønning, pressetalsmann i NordicBet.

NordicBets foreløpige prognoser tilsier at Finn Hågen Kroghs medaljesjanser individuelt er små. Men etapper på sprintstafetten og den vanlige stafetten vil trolig sørge for at det blir OL-medaljer i bagasjen til Tverrelvdalen i slutten av februar.

Hvem går sprintstafett sammen med Johannes Høsflot Klæbo?

Finn Hågen Krogh (2.00 i odds)

Emil Iversen (3.00 i odds)

Martin Johnsrud Sundby (3.00 i odds)

Eirik Brandsdal (8.00 i odds)