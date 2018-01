sport

Sondre Andersen trente Alta IFs fotballdamer i 2. divisjon i fjor. Han takket for seg etter sesongen, men avslørte samtidig at det kunne bli en ny trenerjobb på han ganske snart. Og Andersen tullet ikke. BUL presenterte han nylig som en del av herrelagets trenerteam sammen med Jon Steinar Eriksen og Lasse Sørnes. Presentasjonsvideoen som BUL har laget ser du her: