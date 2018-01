Fyrer i gang maskineriet

sport

– Det er meldt langt høyere temperaturer på lørdag, og vi har snø i massevis takket være kunstsnøproduksjon gjennom vinteren. Den største utfordringen er å skrape sammen nok kjørere til å få gjennomført en skikkelig konkurranse. Nå har gjort vårt beste, og gleder oss til å arrangere scootercrossløp på Kvenvikmoen igjen. Det er lenge siden sist, smiler løpsleder Karl Ivar Kristensen.

Få eldre kjørere

Medlemmene i det som tidligere het Alta snøscooterforening har aldri gått av veien for å arrangere løp. Men det har blitt betraktelig færre kjørere i Finnmark og Troms de siste årene, noe som har gjort det vanskelig for arrangørene. Sist Alta SSF sto for regien ble det kjørt VM i Nordlysbyen, og det er nesten to år siden.

– Vi må nok slå sammen noen klasser, men det blir i hvert fall løp. Det er det viktigste. Det er få kjørere igjen, og det blir ikke flere hvis vi aldri arrangerer løp. Så det er viktig for oss å gjennomføre dette, forteller Kristensen, som til tross for få årlige konkurranser kan melde om bra rekruttering i de yngre klassene.

– Det er bra med kjørere fra 11 år og et stykke opp på aldersskalaen. Men det er ingen tvil om at det er store tomrom her og der. Edvard Moland er vel vår eldste kjører nå, sier Kristensen om unggutten som kjører i Pro stock-klassen.

Nytt løpsopplegg

Nyttårscrossen kommende lørdag vil bli en litt raskere og mer fartsfylt happening enn det som er vanlig i slike løp. Få kjørere og et annerledes opplegg bidrar til det.

– Det vil bli kjørt færre runder, noe som vil gjøre løpet mer publikumsvennlig. Vi har også lagt opp til et alternativt spor som kjørerne må ta underveis. Det fungerer godt i bil- og rallycross, og vi tror det kan bli en suksess også i scootercross. Trolig går det ikke mer enn et par timer fra vi starter til vinnerne er kåret. Vi håper at dette faller i smak, avslutter han.