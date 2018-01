Får eksklusivt møte med stjerneskuddet

sport

Roger Finjord og NM-komiteen kan nemlig spre gladnyheten om at skisportens nye hurtigtog kommer til andre del av NM. Torsdag 5. april kan bli litt av en dag for unge talenter, etter at lagsprinten er gjennomført i Kaiskuru, går det fram av en pressemelding fra Skialliansen i Alta.

– På NMs første dag skal vi plassere våre unge skiløpere rundt samme bord som våre landslagsløpere, som Johannes Høsflot Klæbo og Marit Bjørgen. Dette blir eksklusivt for våre 11-16-åringer på Thon hotell, der de kan snakke med løperne og der det blir arrangert konkurranser med blanda lag. Det kommer til å bli et minne for livet, spår Finjord.

– Gleder oss

Fra 19.30 til 21.00 denne torsdagskvelden stiller Norges og verdens beste skiløpere til den nevnte seansen med Finnmarks unge løpere på Thon hotell.

Skifamilien i Finnmark, som akkurat nå forbereder seg til helgas kretsmesterskap i nettopp Kaiskuru, ser fram til NM-dagene.

– Det blir artig, vi gleder oss, sier seks unge skiløpere fra skifamilien i Finnmark, Kyrill-Emil Lind-Hansen (Kirkenes & Omegn Skiklubb), Malin Andrea Nilsen Brandtzæg (Båtsfjord Sportsklubb), Oda Alexandersen Aas (Tverrelvdalen IL), Vårin Olsen (Alta IF), Nora Darell (Hammerfest Skiklubb) og Magnus Emaus Christoffersen (Bossekop UL).

Selve folkefesten starter imidlertid allerede onsdagen i NM-uka, da med barneskirenn i Alta sentrum for de under 10 år, går det fram av pressemeldinga.

– Når de kommer i mål står en landslagsstjerne og våre beste juniorer og deler ut medaljer, avslører Finjord.

NM-komiteen ser videre på muligheten for å arrangere et eget renn for klassene 11-16 år fredag ettermiddag, i etterkant av at 10 km for menn er ferdig. Da vil de bruke sprinttraseen, slik at hele arrangementet vil skje inne på stadion i Kaiskuru.

– Og under NM-konkurransene skal vi ha løypepatruljer som går før, under og etter løpene for å sikre at sporene er gode. Vi ønsker at våre 13-16-åringer skal melde seg på til dette, sier Finjord.