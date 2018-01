Anna vraket til OL

sport

Skihopperen Silje Opseth (18) er klar for Pyeongchang-OL, mens Anna Odine Strøm (19) må bite i seg skuffelsen etter å ha blitt vraket. Opseth får dermed bli med verdenscupleder Maren Lundby (23) til vinter-OL i Sør-Korea.

Clas Brede Bråthen, hoppernes sportssjef, forklarer valget av Opseth foran Strøm slik:

– Silje er den hopperen som hoppet inn en ekstra norsk OL-plass. Hun har vært best gjennom av de to gjennom OL-kvalifiseringsperioden, sier Bråthen til NTB.

– Jeg er veldig fornøyd med å vite at jeg er en del av laget til OL. Jeg kjenner at jeg er lettet og veldig fornøyd med at jeg klarte å nå dette store delmålet, og nå er jeg skikkelig motivert til å forberede meg på best mulig måte til konkurransen i Sør-Korea, sier Opseth selv til NTB.

Hun følger opp med følgende oppsummering:

– Prosessen har vært innholdsrik og krevende, men først og fremst skikkelig motiverende. Det å vite at jeg har hatt muligheten til å kvalifisere meg til OL har gitt meg ekstra motivasjon i den daglige treningen.

Lite Strøm-håp

Anna Odine Strøm har tatt store steg i vinter. Alta-hopperen har passert Opseth i verdenscupen, men svake resultater sist sesong kostet henne verdifulle poeng og en plass blant de 35 beste kvinnehopperne i verden som er kvalifisert til OL.

– Anna har tatt kjempesteg og matcher definitivt Silje nå mot slutten, sier Bråthen.

Strøms OL-håp er ikke helt knust. En liten mulighet gjenstår, men sjansen er minimal.

– Vi håper Anna skal komme inn på kvoteplass inn mot helgen, men vi anser det ikke som veldig sannsynlig at tre jenter foran henne på OL-rankingen sier fra seg plassene, sier Bråthen.

VM-tårer

Silje Opseth har ikke vært topp 12 i verdenscupen, men er regnet som Norges neste store kvinnehopper. 18-åringen var med i VM i Lahti sist vinter. Da ble hun kjent for tårene som strømmet fritt etter en mislykket hopp i den kjønnsblandede lagkonkurransen.

– Jeg er veldig glad på Siljes vegne. Jeg har sett hvor hardt og seriøst hun har jobbet i flere år. Det er mer enn fortjent at hun får OL-plass, sier gullhåpet Maren Lundby til NTB.

Olympiatoppen støttet hoppledelsens innstilling om å sende stortalentet fra Ringerike til OL, selv om topplasseringene mangler hos Opseth.

– Jeg har hatt en veldig god samtale med vinteridrettssjef Helge Bartnes. Vi er begge enige i at det er riktig at Norge sender et viktig signal i kampen for å løfte hoppsporten på kvinnesiden. Det er viktig at vi stiller med de jentene som faktisk har kvalifisert seg., sier Bråthen.

Topp ti?

– Hva forventer dere av Silje i OL?

– Vi mener Silje er en kandidat til å være topp ti på gode dager. Det er en styrke for det lille, men fremadstormende miljøet vi har, at mer enn én jente drar. Vi har hele tiden ønsket at Maren Lundby får med seg en lagvenninne i OL, sier Bråthen.

Dermed utgjør Maren Lundby (Kolbukameratene) og Silje Opseth (Holeværingen) det norske OL-laget i hopp for kvinner. Herrelaget tas ut først etter lørdagens renn i Zakopane.

– Frykter du at Strøm vil kritisere uttaket, siden hun har flere verdenscuppoeng enn Opseth?

– Om hun vil skrike ut at hun er urettferdig behandlet og «bla, bla», er det hennes vurdering. Vi er aldri redd for at en utøver sier sin ærlige mening der og da, men vi har tatt ut et OL-lag med de to som har kvalifisert seg til mesterskapet, påpeker Bråthen.

– Synd med Anna, siden hun var så nær, men hun er fortsatt ung. Vi hadde virkelig vært et sterkt lag om vi hadde vært tre hoppjenter som skulle reise til OL, sier Lundby.