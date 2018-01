Tar fortsatt ikke seriegullet for gitt

sport

BULs håndballdamer så frem til å måle krefter med serietoer TSI sist helg. Tromsø-laget skulle vise seg å være både ett og to nummer for små, selv for rekruttlaget til BUL.

– Jeg er ekstremt fornøyd og stolt over hva begge lagene presterte i helga. Selv om det var litt som forventet, jeg hadde stor tro på at også rekruttene kunne hamle opp med TSI. Men at ungjentene skulle spille med en slik rutine og trøkk var imponerende.

Han mener fortsatt at det er én kamp til som må vinnes før BUL-spillerne kan juble for seriegull, og den spilles kommende helg. Da drar BUL på ny til Tromsø for å møte Tromsø håndballklubbs rekruttlag. A-laget som spiller allnorsk 2. divisjon har spillefri denne helga, noe som kan føre til at rekruttene stiller med et sterkt mannskap. Det håper Slettli & co.

– Det ryktes at de kommer med en sterk tropp. Vi trenger god matching og håper at de stiller sterkt. Vinner vi den er jeg rimelig sikker på at vi spiller opprykkskvalik. Man kan godt si at det er en matchball og med seier der kan vi slippe ned skuldrene og fokusere mer på individuell trening.

BULs førstelag vant først 32-20 over TSI 2, før de banket TSI 38-17 søndag. De er dermed eneste ubeseirede lag i avdelingen, og styrer stødig mot seriegull. Noe mer overraskende tok også BULs rekruttlag full pott i Tromsø. 30-21-seieren på lørdag mot TSI står det respekt av, og TSIs andrelag ble også slått 21-16.

– Prestasjonen til rekruttlaget var helgas største, og det de har levert denne sesongen har vært bra. De bidrar til at vi har en kanonsterk tropp med flere spillere på alle posisjonene. I helga presterte vi slik som jeg har sett jentene på trening og det er veldig gledelig.

THK gikk ubeseiret gjennom forrige sesong. Det håper BUL å kopiere denne sesongen.

– Vi har det helt klart som et mål, og vi kan bruke det som motivasjon til å holde nivået oppe. Når vi spiller med denne gløden og holder konsentrasjonen oppe er vi vanskelige å slå. Da mener jeg at vi også er gode nok til å slå fra oss i en kvalik, sier Slettli, som samtidig hyller teamet han har rundt seg. Irene Wahl og Svein Erik Danielsen gjør jobben hans mye enklere.

Med fire kamper på to dager var det mange som fikk bra med spilletid. Sunniva Hove scoret totalt 18 mål denne helga, og hun vr ikke den eneste som hamret inn scoringer. Noen spilte mer enn andre, men A-sporten har plukket ut enkelte navn som gikk igjen på scoringslistene.

Hanne Bellika (14), Thilde Ahlquist Kinov (12), Ulrikke Rye Josefsen (12), Tonje Tauselv (11), Jessie Bellika (9) og Amanda Brendgen (9) kan alle se tilbake på en målrik og vellykket helg i Tromsø.