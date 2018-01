Vist seg frem for publikum

sport

Lørdag formiddag samlet byens ulike kampsport-klubber seg til en oppvisning på Studenthuset City Scene. Muay Thai-fighteren Daniel Shagarov var en av de som fikk vist frem knallharde spark og slag i mange forskjellige varianter.

Vant sin første proffkamp

I desember gikk 25-åringen sin første proffkamp i utlandet. Debuten kunne ikke gått stort mye bedre.

– Det var spennende å få være med på det. Vi var nesten for sene til kampen, og jeg fikk såvidt varmet opp og kastet på meg utstyret. Men det gikk jo veldig bra og jeg vant på knockout. Jeg hadde ikke forventet det, og hadde sett for meg å gå fem runder, så det var veldig artig.

Å få være med på opplegget og attpåtil vinne på knockout har gitt Sharagov påfyll i form av motivasjon for videre satsning.

– Det gir meg motivasjon til å kjempe videre og komme tilbake dit. Jeg fikk gode tilbakemeldinger.

Det er likevel ikke bare for han å velge seg ut en kamp.

– Jeg må ta ferie fra jobb for å kunne gå kamp. Man må være der i minst fem uker for å trene seg opp og få de riktige forberedelsene.

Må sørover for å konkurrere

Han er alene i sin gren i Alta, og må langt sørover for å få gått kamper. Dette er ikke noe han bryr seg noe nevneverdig om.

– Det går greit å være alene egentlig. Jeg forsøker å trene litt sammen med teakwondo, karate og andre i byen som kan sparke.

Han samarbeider med Alta Bokseklubb med Stian Hammersvik og Igor Litvinjuk.

– Jeg forsøker å lære fra andre grener. Taekwondo har for eksempel rundsparket som kanskje er det hardeste de har. Det er imponerende og noe jeg kan få bruk for.

Shaganov har bodd i Alta i ti-elleve år, og har røtter fra Russland. Han forteller at han trener rundt femten timer i uka.

Han hyllet tiltaket til Campustinget i Finnmark, som fulgte i fotsporene til TSI i Tromsø.

– Grunnen for at vi kjører arrangementet er at vi hvert semester får mange forespørsler fra studenter som er interessert i disse type sporter, og du vil kunne få se kule oppvisninger fra boksing, karate og taekwondo, reklamerte de.

Drøm om å samle klubbene

Igor Livtinjuk var med Shagarov på scenen og fortalte litt om sporten og hvordan de trente mellom sparringen. Han forteller at kapasiteten er sprengt også for kampsportidretten i Alta, og at dette går utover rekrutteringen.

– Plassmangelen gjør det vanskelig for oss. Drømmen er å samle alle kampsportklubbene i en hall eller et lokale. Vi må bruke mye tid på å legge ut matter og annet utstyr, sier han.

– Vi håper at vi kan få bruke Taekwondo sitt lokale i Bossekop. De har fått det veldig fint der, og mattene ligger ute permanent. De har snakket litt om å samarbeide med boksing, for de har behov for å trene armer, skyter Daniel inn.

Håper å starte MMA-klubb

Andrius Pakevis er en av de som driver med kampsport i Alta. Han forteller at de hadde noe på gang innenfor MMA (Mixed martial arts) en stund, men at det ble for dyrt for de.

– Vi hadde et lite lokale i Skaialuft, men vi hadde ikke råd til å bli værende der, forteller han. Andrius har som sine to venner også et sterkt ønske om å få et eget lokale, og han tror at det vil være store muligheter for en MMA-klubb om det lar seg gjøre.

– Det er ikke lett uten et ordentlig sted å være, sukker han.