Nå starter alvoret

– Vi er i gang med en oppbyggingsfase for å gjøre jentene klare til det som venter. De neste månedene kommer nemlig til å bli svært tunge. Deretter slipper vi opp litt på treningen for å skape overskudd inn mot seriestarten i midten av april, forteller BUL-trener Odd Inge Johansen, som ledet laget til en imponerende femteplass i fjor.

Vanskelig spillerjakt

BUL-sjefen vet godt at den berømmelige andresesongen vil bli ekstra utfordrende for laget fra Nordlysbyen. Det er alt annet enn enkelt å hente forsterkninger til Finnmark, noe som betyr at trenerteamet i stor grad må støtte seg på unge og lovende talenter. Ida Grubben la opp etter forrige sesong, mens hennes midtstopperkollega Ida Sønvisen Suhr er gravid, og derfor ikke vil være aktuell for spill i år. Klubben mistet også stortalentet Runa Lillegård til Lyn midtveis i fjorårssesongen.

– Vi har fortsatt en del spillere på blokka, men det er ikke til å legge skjul på at spillerjakten er svært utfordrende. Vi kan tilby dem et trygt og godt miljø med gode uviklingsmuligheter, men det er dessverre sjelden nok. Samtidig ønsker vi ikke å overtale noen til å komme til oss. De må ønske det selv, sier Johansen til A-sporten.

BUL har signert to spillere så langt denne vinteren - begge fra naboklubben Alta IF. Johansen & co har sikret seg signaturene til Kirsten Helsvig Nilsen og Mari Ek Esjeholm. Begge er meget talentfulle, men fortsatt svært unge.

Lang skadeliste

Da A-sporten var innom Finnmarkshallen var det ikke akkurat overfylt på treningsfeltet. Guro Bell Pedersen og Johanne Bjørnå var til stede, men begge fulgte treningen fra sidelinja. I tillegg manglet en rekke sentrale spillere.

– Akkurat nå er det litt tynt i rekkene, ja. Det er litt amputert på treningene denne uka. Guro skal gjøre et inngrep i munnen, og får ikke lov til å trene for øyeblikket. Johanne og Therese Vollan Kristensen ble begge skadet i sist helgs innendørsturnering i Lakselv, mens Amalie Frisk Olsen har et brukket håndledd. I tillegg venter vi på at Martine Romsdal skal bli helt bra. Hun spilte faktisk med brudd i foten i store deler av fjorårssesongen uten at vi visste om det. Så hun har tatt det rolig en lengre periode, og de siste MR-bildene viser at bruddet har grodd godt, forteller Johansen.

– Heldigvis er det ikke alvorlige skader, og de aller fleste er tilbake i full trening innen få dager og uker, understreker han.

Håper på Oslo-tur

BUL stilte med to lag bestående av A-lagsspillere og ett rekruttlag i Polaris cup i Lakselv for en knapp uke siden. De to «beste» BUL-lagene møttes i finalen, der BUL 1 til slutt vant 2-1 og stakk av med turneringsseieren. Det var lagets første kamper i 2018. Odd Inge Johansen håper at de får bedre utbytte av treningskampene som venter senere i vinter.

– Å delta i turneringen i Lakselv har blitt en tradisjon, så vi stiller selv om treningsutbyttet er svært begrenset, sier Johansen, som først i mars skal møte den type motstand de får når sesongen starter.

– I februar blir det noen kamper mot BULs guttelag som vil være nyttige økter for oss. Jeg synes ikke det er noen vits å spille treningskamper mot andre 1.-divisjonslag så tidlig på vinteren. Det er viktigere at vi får på plass disse kampene når sesongen nærmer seg, kommenterer BUL-sjefen.

Han håper å få Tromsdalen til Alta i løpet av mars måned, og planen er at BUL skal møte Tromsø og Fløya i Ishavsbyen i omtrent samme tidsrom.

– Hvis vi har råd til det ønsker jeg å spille to treningskamper i Oslo-området før seriestart. Det hadde vært veldig greit med skikkelig god motstand før sesongen sparkes i gang, avslutter han.