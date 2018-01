Hamret inn scoringer

sport

De to unge Alta-jentene har vært fast inventar på aldersbestemte landslag siden de var 14 år gamle. Nå har Runa Lillegård og Eline Hegg tatt steget opp på det norske J17-landslaget, og duoen nyter fortsatt stor tillit. Lillegård var i startelleveren da Norge møtte Italia i går ettermiddag, mens Hegg entret banen som innbytter rett etter pause. Førstnevnte takket for tilliten med to tidlige scoringer. Norge vant til slutt 4-1, og fikk dermed en strålende start på 2018.

– Vi spilte en bra kamp, særlig med tanke på at det har vært en lang kamppause. Det var mye bra angrepsspill i dag og vi klarte å utnytte at vi har mye fart i laget offensivt. I tillegg var lagmoralen veldig bra og alle tok en jobb for laget i forsvarsspillet. Vi fikk til mye av det vi har trent på de siste dagene, sier landslagstrener Lena Tyriberget til fotball.no.

– Vi møtte et mye bedre italiensk lag i dag enn vi gjorde da vi slo dem på samme tid i fjor. Dette var en bra start på sesongen.

Runa Lillegård, som nå er Lyn-spiller, scoret to mål på fem minutter tidlig i førsteomgang og sikret Norge en tidlig 2-0-ledelse.

– Begge målene kom etter kontringer. Vi fikk slått gjennom Runa i bakrom og fikk utnyttet farten hennes, forteller Tyriberget.

– Vi slapp oss litt ned etter scoringene og Italia kom mer med i kampen. De fikk en redusering og etter det vippet kamp litt, men vi kom tilbake og punkterte etter hvert kampen. Det er en god egenskap som vi tar med oss videre inn mot EM-kvaliken.

Lørdag møtes lagene igjen. Da vil Tyriberget se et norsk lag som fortsetter den gode utviklingen.

– Selv om vi spilte en bra kamp har vi mye vi kan forbedre. Vi ønsker å være enda mer kyniske rundt egen boks og være tydeligere i klareringsspillet. I tillegg kan vi bli bedre med ball, tøffere i duellspillet og kommunisere bedre, sier hun.

– I andreomgangen på torsdag var vi flinke til å variere på tempoet i spillet. Før pause brant vi kruttet tidlig og ble litt slitne. Vi må fortsette der vi slapp i andreomgangen når vi møter Italia igjen lørdag.