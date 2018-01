Håper å få med seg 150 bedrifter

sport

Det skal sikre et smertefritt arrangement i NM-løypene i Kaiskuru i april, samtidig som klubbene får et løft etter mesterskapet.

Lover folkefest

– Vi gir Alta og Finnmark en folkefest med verdens beste skiløpere og visning på direktesendt TV. Det gir et løft for byen Alta og ski som idrett, i hele Finnmark. Målet er også at dette skal gi skiidretten lokalt et ekstra løft som varer i mange år, påpeker nestleder Bjørn Roald Mikkelsen i NM-komiteen i en pressemelding.

Trener og humørspreder Daniel Strand har et utvetydig frieri til næringslivet. Støtten gir klubbene mulighet til å få fram nye skistjerner fra nord.

– Da får vi råd til å reise på gode samlinger, samt måle krefter mot de beste i landet på ulike renn sørpå. God økonomi er avgjørende for at våre skiløpere skal kunne utvikle seg, mener Strand.

Gjester bedriftene

14-15 «selgere» fra de fire arrangørklubbene Alta IF, Bossekop UL, Tverrelvdalen IL og Alta skiskytterlag drar nå ut og oppsøker 150 bedrifter i lokalt næringsliv, med mål om en pott på 200.000 kroner.

Bjørn Roald Mikkelsen mener Altas næringsliv gang på gang har vist at de stiller.

– Vårt næringsliv er i norgestoppen i støtte til lokal kultur og idrett. Samtidig som vi er stolte av våre bedrifter, er vi ydmyke i forhold til å skulle be om enda mer støtte. Vi vet imidlertid at vi tilbyr et godt produkt og et godt formål for støtten, sier Mikkelsen.

Ønsket om mer aktivitet er ikke alltid enkelt å innfri, når NNM i Mosjøen denne sesongen alene koster 300.000 kroner for Alta IF.

– Å ha løpere i junior- og seniorklassene koster mye penger. Hvis vi ønsker å få fram en ny Finn Hågen i Alta, er det viktig at vi legger forholdene til rette med gode trenere, et godt miljø og gode muligheter for å delta på samlinger og renn. Ta godt imot representantene fra klubbene, de er med på å skape aktivitet for barn og unge i Alta, heter det oppfordringen fra NM-komiteens nestleder i pressemeldingen.

NM på ski avvikles fra 5. til 8. april i Kaiskuru.