Fullklaff for Birgitte

Sist søndag var det duket for åpent skytterstevne arrangert av Alta skytterlag. Det var litt over 50 deltakere i alderen 10 til 70 år, og en av de som virkelig imponerte var arrangørklubbens Birgitte Opgård.

Under søndagens konkurranse fikk hun fullklaff med 350 av 350 poeng. Klubbvenninna Nathalie Losvar (14) var like bak med 344 poeng sammenlagt. De to 14-åringene rangeres høyt på landsbasis og det synes klubbleder Conny Karlsen er stor stas.

– Det er jo morsomt at noen av de beste skytterne i landet er fra Alta, kommenterer Karlsen.

Entusiastisk skytter

Hovedpersonen selv snakker svært entusiastisk om sporten.

– Jeg spilte først fotball, men trivdes ikke så godt på laget. Så jeg begynte kjapt å se etter noe annet. Jeg så noe på TV om skyting og ble veldig interessert, men fikk ikke sjansen fordi jeg var for ung, forteller Birgitte Opgård.

– Når jeg først startet i skytterlaget i 2014 var det jo utrolig gøy. Jeg ville bare skyte mer og mer, legger hun til.

Siden hun startet som tiåring har Opgård deltatt på stevner over hele landet. Det aller største hun har fått oppleve var å delta i et landsskytterstevne.

– Det var veldig gøy. Jeg husker ikke helt hvordan det gikk, men jeg fikk 249 poeng av 250 mulige. Det skuddet jeg bommet på var en 9,9, som vil si det samme som en tier, bare at det var stang ut, forklarer ungjenta.

Årlig arrangement

Klubbleder Conny Karlsen synes det var moro at såpass mange stilte opp på søndagens stevne.

– Det var deltakere fra hele Finnmark og noen fra Kvænangen i Troms, sier Karlsen.

Totalt var det 14 klasser til sammen, og alle deltakerne skulle skyte 25 skudd innledende for å avgjøre hvem som tok seg videre til finalen.

– Det er et årlig arrangement vi har. Vi holder det mest for samles, trene og for å se hvordan man ligger an i konkurranser. Den beste form for treningen er jo konkurranse, sier en glad Karlsen.