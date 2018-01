Favorittene til topps

sport

Tradisjonen tro ble starten på årets sesongoppkjøring markert med deltakelse i innendørsturneringen Polaris cup for BULs fotballdamer og Alta IFs fotballherrer. Og lagene innfridde. BUL stilte med to lag bestående av A-lagsspillere og ett rekruttlag. BUL 1 og BUL 2 tok seg helt til finale i syverturneringen, og der vant «førstelaget» 2-1. Rekruttlaget røk ut i gruppespillet, men vant kampen om femteplassen.

– Først ønsker vi å berømme Porsanger IL for et flott arrangement, det er alltid gøy å spille turnering så tidlig i sesongoppkjøringa. I år stilte vi med tre BUL-lag. BUL 2 vant sin gruppe og slo HIF/Stein 4-0 i semifinalen. BUL1 vant også sin gruppe og gikk videre til finalen etter 2-0 over Porsanger IL. Det ble en jevn og god finale - trøkk, fine scoringer og ikke minst fine redninger. BUL 1 vant til slutt 2-1. Med både gull og sølv i bagasjen ser vi frem mot en hard og god oppkjøring, skriver BUL-damene på Facebook.

Også Alta IF leverte som forventet i turneringen.

– Herrelaget gikk seirende ut av Polaris Cup i Lakselv, mens rekruttlaget skaffet seg en finfin tredjeplass. Felix «Maestro» Jacobsen ble i tillegg kåret til turneringens spiller på herresiden. Vi takker Porsanger IL for et flott arrangement, og ønsker masse lykke til med sesongen 2018, skriver Alta IFs fotballherrer på Facebook.