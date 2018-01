God hopping i norgescupen

sport

To nye renn i norgescupen i hopp ble arrangert på Rena sist helg, og Alta IF hopp og kombinert hadde to deltakere på plass.

Jørgen Oliver Strøm er flyttet opp i klassen NC Elite, og altaværingen gjorde seg slett ikke bort i møtet med de beste hopperne. I lørdagens renn i K124-bakken hoppet han 128 og 131,5 meter, noe som holdt til 10. plass i eliteklassen. Espen Jacobsen vant foran Jonas Sloth Sandell og Andreas Granerud Buskum. Strøm var 37 poeng bak vinneren.

Ole Mathis Nedrejord fra IL Nordlys ble nummer 20. Totalt 27 hoppere deltok i eliteklassen.

Stian Danielsen lyktes også godt på lørdag. Han hopper i klasse NC A, og med svev på 129 og 126,5 meter ble det fjerdeplass for altaværingen. Mats Konterud Sagbakken vant denne klassen. Han var 31,6 poeng bedre enn Danielsen i helgas første norgescupkonkurranse.

I søndagens renn ble Jørgen Oliver Strøm nummer 12 (126 og 125,5 meter). Ole Mathis Nedrejord endte på 17. plass.

Stian Danielsen ble nummer 11 i søndagens renn (121,5 og 129,5 meter).