Aktuell for flere distanser i OL

sport

Det sier landslagssjef Vidar Løfshus til A-sporten i etterkant av lørdagens tremil i NM, der han kapret bronsemedalje.

Mandag ble det bekreftet at Finn Hågen Krogh er tatt ut til de olympiske vinterleker i Pyeongchang. Også Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth fikk grønt lys fra landslagsledelsen. Fra før har Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby fått beskjed om at de kan finne frem passet og forberede tur til Sør-Korea i begynnelsen av februar.

Kan bli Klæbos makker

Vidar Løfshus var tilfreds med at det stemte så bra som det gjorde for Finn-Hågen i lørdags NM-renn. Landslagssjefen legger ikke skjul på at Kroghs prestasjoner har svingt mer enn de skulle ønske i vinter. Men han har fartsressurser som få andre når han er i form, og mesterskapshistorikken er også på hans side.

– Finn Hågen er nok ikke blant de mest aktuelle på klassisk-sprinten. Men han er en av flere som kan bli vurdert med tanke på teamsprinten. Johannes Høstflot Klæbo er nok klar for den i kraft av det han har prestert i vinter. Men han skal ha en makker, og der er det forholdsvis åpent, sier Løfshus.

Reserve på tremila?

Krogh har lyst til å gå flest mulig distanser i OL, og var ærlig på det da pallplasseringen var sikret på Gåsbu. 30-kilometeren og åpningsdistansen frister. Det ble medalje på den distansen i VM. Han beviste at det var riktig å satse på han på duathlon i Finland.

Det er imidlertid ikke sikkert han får tremila i OL og Asia. Etter det Altaposten erfarer så er det Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høstflot Klæbo, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger som er tiltenkt de fire plassene. Det innebærer i så fall at det verken blir plass for han eller Niklas Dyrhaug.

Vanskelig stafettuttak

Både landslagstrener Tor Arne Hetland og landslagssjef Løfshus, innrømmer at de nå ser konturene av hvem som skal gå de forskjellige distansene i OL. Den største utfordringen kan bli å komponere stafettlaget. Der er det mange gode løpere å velge blant.

Det er nok bare to løpere som kan føle seg sikre på det laget. Johannes Høstflot Klæbo ender opp som ankermann slik det ser ut nå. Martin Johnsrud Sundby blir det også vanskelig å komme utenom. Spørsmålet er om de setter opp han på tredje etappe eller en av de klassiske etappene. Dersom de går for Sundby på tredje etappe, kan det være dårlige nyheter for Krogh.

Altaposten er kjent med at landslagsledelsen vurderer å benytte Krogh og Høstflot Klæbo på fristiletappene og Sundby på en av de klassiske. De holder alle muligheter åpne. Det handler som Vidar Løfshus sier, om å sette sammen det laget som har størst mulighet for å utfordre Russland og de andre nasjonene akkurat den dagen når stafettmedaljene skal fordeles.