Fin 18. plass for Alta-jentene i NM

Det var første senior-NM for Strand som tok steget over i dameklassen foran sesongen, mens Kristoffersen og Mikkelsen begge har vært med tidligere. Alta IF-jentene hadde på forhånd satt seg et høyt mål i NM-stafetten.

Så gikk søndagens stafett 3x5 kilometer i NM på Gåsbu i Vang ikke helt som Alta IF-jentene hadde håpet. Før NM sa de nemlig til Altaposten at de håpet å komme inn blant topp 10.

Jentene møtte tøff motstand fra hele landet og kom inn på en god 18.plass 3:34 minutt etter vinnerlaget IL Varden Meråker.

Det var 85 damelag påmeldt til stafetten og jentene fikk testet seg mot store løpere som Marte Kristoffersen, Varden Meråker, og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming.

IL Varden Meråker, Kvaløysletta Skilag 1 og IL Heming tok første, andre og tredjeplassen under søndagens stafett. Kvaløyslettas sølvlag besto av Merete Myrseth, Berthe Annette Svenkerud og Silje Theodorsen.