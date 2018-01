Støyproblemer i Finnmarkshallen

sport

– Det er alvorlige støyproblemer i kontorfløya og teorirommet i nye Finnmarkshallen. Ved ballspill, spesielt basketball i flerbukshallen i andre etasje, er det så mye støy at det er plagsomt. Når en klasse spiller basketball får en assosiasjoner til en militær skytebane i nærheten, skriver Finnmarkshallens daglige leder Tommy Hæggernæs i et brev til Alta kommune.

– Det jeg skriver er slett ingen overdrivelse. Jeg er overrasket over det voldsomme lydnivået, og håper at vi kan finne en løsning på dette. For oss som holder til i arealet under flerbrukshallen er dette et kjempeproblem, sier Hæggernæs til A-sporten.

Vondt i hodet

Og det er ikke bare det som skjer i flerbrukshallen som er problematisk.

– Ved siste styremøte i Finnmarkshallen som ble avhold i møterommet på kontorfløya var det så mye støy fra styrkerommet at deltakere fikk vondt i hodet. Vi er også plaget med sjenerende høy støy fra stoler og bord som skyves langs gulvet i teorirommet. Lyden forplanter seg i hele rommet, og lyden høres like bra utenfor døra som inne i teorirommet. Denne lyden er spesielt slitsom i tilstøtende kontor der fotballkretsen holder til, skriver Hæggernæs videre.

– Vibrasjonen i betongen er helt utrolig. Vi er nødt til å få gjennomført noen skikkelige støymålinger for å komme til bunns i problemet. Det kan ikke fortsette slik, sier Hæggernæs, som er i dialog med kommunen om mulige tiltak.

Konstruksjonsfeil?

– Vi jobber med saken. Det kan jo virke som at det er en konstruksjonsfeil. Samtidig virker det som byggherren har gjort det de skulle, for jeg har sett med egne øyne at gulvet i flerbrukshallen ligger på gummiklosser som skal dempe støyen. Dessverre fungerer det ikke, sier hallsjefen, som altså ikke har sine aller mest trivelige arbeidsdager nå for tiden.

– Jeg ser frem til at det blir gjort noen tiltak. Hvis ikke kan vi bare glemme å bruke teorirommet til undervisningsformål. Kontorer og møterom vil også få en sterk begrenset anvendelse, avslutter han.