Alta IF jubler for rå kraft

sport

Alta IF kan glede seg over et nytt tilskudd til 2. divisjonstroppen.

Thomas Johnsen fra FK Lofoten var på treningsopphold i Alta IF sist høst og spilte da klubben møtte Team Finnmark. Han har bakgrunn fra Brann-miljøet og får gode skussmål.

Alta IF jubler.

– Si hei til vår nye spiller! Thomas Johnsen kommer fra FK Lofoten og kan bekle både back- og kantrollen. Her snakker vi rå kraft! Velkommen til Nordlysbyen Alta, Thomas, heter det på fotballgruppas facebookgruppa.

Rune Berger var i november positiv til overgang i samtale med Altaposten.

– Vi har fått gode rapporter på han og han gjorde et bra inntrykk da han var her tidligere i høst. Han er treningsvillig og sulten på å bli bedre, så det skal bli spennende å se mer på han de neste dagene, sa Berger om 20-åringen som fra venstre back/kant scoret 19 mål på 16 kamper for FK Lofoten i 4. divisjon i år.