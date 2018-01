Petter & co trenger måkehjelp før NM

sport

Mens landets beste skiløpere tar fatt på norgesmesterskapet del 1 i Vang denne uka, er arrangøren for NM del 2 om tre måneder i full gang med sine forberedelser. Det er som kjent Skialliansen i Alta, som består av Alta IF, BUL, Tverrelvdalen IL og Alta skiskytterlag, som arrangerer mesterskapet fra 5.- til 8. april.

Det er ikke bare den nåværende norgeseliten som skal gjeste Kaiskuru skistadion under NM del 2. Tverrelvdalen-bosatte Petter Eliassen, som etter flere suksessfulle år som langdistanseløper i Ski Classics valgte å trappe ned satsingen etter fjorårssesongen, har bestemt seg for å kjempe om NM-medalje på femmila på sin nye hjemmebane når den tid kommer.

Langløpskongen fra Trondheim fikk tirsdag nykjørt løype forbi huset hjemme i Tverrelvdalen, skriver NM-arrangøren i en pressemelding. Han var kjapp med å hoppe i skidressen for å få seg ei økt. Men mest av alt har han nå lyst til å få trent i 10 kilometersløypa i Kaiskuru som skal brukes under NM i april.

– 50 km i NM blir mitt mål i vinter. Nå ser jeg fram til å få trent i den nye løypa i Kaiskuru, som vi skal gå fem ganger på femmila, sier Petter Eliassen.

Det er bare ett lite problem. Denne vinteren har så langt vært av den snøfattige sorten, noe som gjør at Eliassen & co ikke har optimale treningsforhold. Per Erik Bjørnstad og hans mannskaper hadde tirsdag sesongens første gjennomkjøring av 10 kilometer-traseen, og konklusjonen var at NM-løypa for øyeblikket ikke holder mål.

– Det er litt lite snø, og det vil derfor bli innkalt til dugnad blant løypevaktene for å måke inn snø i utsatte partier, melder Bjørnstad, som er løypesjef under NM.

De er også på utkikk etter flere løypevakter som kan bidra under mesterskapet.

– Det er fortsatt muligheter for å få bidra som løypevakt under NM. Dette er kremjobber der en får sett verdens beste skiløpere på nært hold. Interesserte kan melde seg til pebj@alta.kommune.no eller NM-komiteen, opplyser Bjørnstad.

I tillegg til å være løypesjef, er Bjørnstad en over gjennomsnittlig god skismører, og er jevnlig innom landslagsmiljøet for å bidra – blant annet som skitester. Der får han reklamert for NM i Alta.

– Johannes, Ingvild, Astrid, Martin og resten av skilandslaget har hørt mye bra om løypene og Alta. De gleder seg til april og NM i Nordlysbyen, forteller Bjørnstad.