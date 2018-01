Stiller lag i NM

sport

– Det blir veldig spennende. Målet er å klare en topp ti-plassering, selv om vi vet at det kommer til å bli kjempetøft. Det er mange gode lag i en NM-stafett. Så klarer vi en plass blant de ti beste er vi veldig fornøyde, fastslår Henriette Heitmann Mikkelsen og Sirin Elisabeth Strand, som utgjør Alta IFs lag sammen med Emilie Kristoffersen på søndagens NM-stafett på Gåsbu i Vang.

Emilie Kristoffersen hadde allerede tirsdag satt kursen sørover for å være best mulig forberedt til norgesmesterskapet del 1, som starter med sprintrenn for kvinner og menn torsdag formiddag. De tre Alta-damene møtes i NM-byen onsdag kveld, der de skal oppholde seg sammen resten av uka.

Høyt nivå

Mens Emilie Kristoffersen og Henriette Heitmann Mikkelsen har deltatt i senior-NM flere ganger tidligere, er årets mesterskap det første som senior for Sirin Elisabeth Strand. Hun tok steget over i dameklassen foran denne sesongen. 20-åringen gleder seg stort til å konkurrere med landets absolutt beste langrennsløpere.

– Jeg har null forventninger, og drar bare nedover for å ha det artig. Å møte norgeseliten på denne måten er både tøft og inspirerende på samme tid. Jeg gleder meg, smiler Strand, som naturligvis har fått noen gode råd fra sine mer rutinerte lagvenninner.

– Hun bør ikke ha noe fokus på resultat, men bare gjøre sitt beste og se hva det holder til. Hvis hun skal sammenligne seg med noen bør det kun være de andre førsteårsseniorene som stiller til start. Man trenger som regel noen flere år med trening for å ha kapasitet til å kjempe om en topplassering i et norgesmesterskap. Nivået i Norge er veldig høyt, fastslår Heitmann Mikkelsen.

Satser ikke for fullt

For Henriette blir dette mesterskapet og del to som skal arrangeres i Alta i april litt annerledes enn det hun er vant til. Tidligere satset hun for fullt mens hun studerte ved toppidrettsgymnaset på Lillehammer. Nå har Heitmann Mikkelsen trappet ned, men ikke mer enn at hun føler seg klar for en stafettetappe i NM.

– Jeg hadde ikke lenger motivasjon til å satse for fullt. Men samtidig fristet det veldig å representere Alta IF i en stafett sammen med Sirin og Emilie. Så i forhold til en vanlig mosjonist har jeg trent ganske bra. Det har blitt rundt fem-seks økter i uka, forteller hun.

Mens Emilie og Sirin skal gå flere NM-øvelser, tror Henriette at det holder med den ene.

– Jeg har meldt meg på flere øvelser, men det er bare i tilfelle jeg føler meg skikkelig klar for å delta. Jeg skal kjenne litt på den følelsen de neste dagene. I utgangspunktet blir det kun stafetten for min del, sier hun.

– Jeg skal gå sprinten og 10 kilometer fristil. Så får jeg vurdere lørdagens skiathlon. Det kan fort bli tøft med fire renn på fire dager. Jeg får se hvordan jeg føler meg på fredag, avslutter Strand.