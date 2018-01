Tre gull i Tromsø

sport

Tre klubber fra Nordlysbyen reiste hjem fra Tromsø med medaljer og pokaler i bagasjen. BUL vant to klasser og kapret to bronseplasser, mens Alta IF sikret én klasseseier og tre andreplasser. IL Frea var siste medaljevinner.

Vant alle sine kamper

IL Frea endte nærmere bestemt på andreplass i J12-klassen - kun slått av naboklubben BUL. Jentene fra Bossekop var høyt oppe etter finaleseieren.

– Det var fantastisk stemning både i hallen etter kampen og på bussturen hjem. Dette er første gang vi har spilt sluttspill i Nyttårsturneringa, og vi hadde aldri før slått Frea-laget vi møtte i finalen. At vi klarte å vinne over dem da det gjaldt som mest var kjempeartig, sier BUL-trener Børge Kjellmo til A-sporten.

Han er imponert over treningsviljen til jentene, og ikke minst deres positive innstilling når de spiller kamper.

– Innsatsen er alltid upåklagelig. De var påslått fra start til mål. Vi hadde i utgangspunktet ingen andre ambisjoner enn å spille bra og ha det artig. At det holdt til seier i klassen var bare en kjempebonus. Det er fantastisk moro å være trener for denne gjengen, smiler Kjellmo, som deler treneransvaret med Lise Nilsen og Katharina Wahl Nikolaisen.

BUL - Alta IF i G16-finalen

At lagene fra Alta forsynte seg grovt fra premiebordet i Tromsø er slett ikke uvanlig. Men det gjør ikke årets prestasjon mindre imponerende. I gutter 12-årsklassen møttes Landsås og Alta IF, og det var Alta IF som stakk av med seieren. De vant konfortabelt 15-7 over laget fra Harstad. Alta IF hadde også et lag i bronsefinalen, og der møtte de naboklubben BUL. Her vant BUL 6-1 og sikret bronse.

Alta IF spilte seg frem til finale i både G14- og J14-klassen, men måtte nøye seg med sølv ved begge anledninger. I guttefinalen vant KIL/SIL 11-10 over Alta IF, mens arrangørklubben Tromsø slo Alta IF 13-5 i jentefinalen. BUL G14 kapret bronse etter å ha slått Tromsø 9-5 i bronsefinalen.

I gutter 16-årsklassen var det duket for et skikkelig spennende lokaloppgjør i finalen. BUL og Alta IF møttes til dyst, og bossekopingene vant kampen 13-12.

Ingen av de lokale lagene rakk helt opp i J16-klassen.