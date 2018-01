Kjetil tar over Tverrelvdalen

sport

Mandag ble det klart at Kjetil Thomassen og Stian Hågensen skal lede Dalen kommende sesong. Etter at Joachim Fossmo ga beskjed om at han ikke ville forlenge kontrakten som A-lagstrener, har fotballgruppas sportslige ledelse jobbet hardt med å få på plass en god trenerløsning, skriver Tverrelvdalen IL i en pressemelding.

– Vi er meget god fornøyd med at alle brikker nå har falt på plass, og er trygg på at det nye A-lagsregimet vil skape mange fine opplevelser både for spillerne, men også for alle i klubben som følger A-laget tett, sier Ole Andersen, leder i fotballgruppa til Tverrelvdalen IL.

En av de som har vært avgjørende for å få på plass denne løsningen er veteran Tom Helge Thomassen. Etter selv ha vært spillende hovedtrener og assistentrener gir han seg som aktiv, men vil fortsatt være en bidragsyter i kulissene og i sportslig utvalg.

– Stian ledet rekruttlaget til gull i 5. divisjon, og et opprykk til treneransvar for A-laget var naturlig. Han og Kjetil blir likestilte trenere. Med Kjetil får vi en trener som selv har vært spiller under mange trenere på høyt nivå. Denne erfaringen gir trenerteamet et veldig godt utgangspunkt for den jobben som skal gjøres, sier Thomassen, som forteller at sportslig utvalg fortsatt jobber med å få på plass det administrative apparat rundt A-laget og et nytt trenerteam for rekruttlaget. Dette er ventet å være på plass i løpet av par ukers tid.

Kjetil Thomassen, med blant annet flere sesongers spill i OBOS-ligaen som keeper, kan også være aktuell for spill mellom stengene når de rød-hvite løper ut på fotballbanene til sommeren.

– Per i dag er ikke skaden etter beinbruddet leget, men ordner alt seg utelukker jeg ikke at jeg blir å se på fotballbanen. Min hovedambisjon er imidlertid å utvikle spillerne i Dalen, og da ikke minst keeperne i klubben, sier Kjetil Thomassen.

Mye tilsier at han kan få både unge og mer rutinerte keepere av høy klasse å jobbe med kommende sesong. Den totale spillerstallen er ikke på plass, men flere nye spillere av god kvalitet er på vei inn. Samtidig tar viktige Svein Ove Thomassen en ny sesong, Mats Jørgen Masvik gjør comeback og de unge spillerne fra egne rekker som kom inn på A-laget i fjor er klar for ny satsing.

– Fra fotballgruppa og sportslig er det ikke satt noe resultatmål for sesongen. Mye viktigere enn resultater er at generasjonsskiftet som Joachim Fossmo fikk en fin start på sist sesong, følges opp og videreutvikles. Det skjer mye positivt i fotballen i Dalen, og høyst sannsynlig vil vi kunne spille høstsesongen på en ny toppmoderne kunstgressmatte på hovedstadioen, sier Ole Andersen.

Han kan også fortelle at TILs damelag som skal spille i 2. divisjon har fått en god start på forberedelsessesongen. Spillerstallen er vesentlig forsterket med flere nye spillere, og det er kommet opp jentespillere som gjør at at alle piler peker oppover for damelaget. Jarle Mjøen fortsetter som hovedtrener for damelaget og får med seg Geir Hågensen og Tina Hoaas som assistenter. Sistnevnte skal også spille og ha hovedansvaret for den fysiske treningen.

– Damelaget er svært viktig for profilen til Tverrelvdalen IL. Vi er en klubb som ønsker å satse på begge kjønn, og vi er veldig stolt av å være tilbake i 2. divisjon med damelaget. Det blir en tøff sesong, men målet er å etablere oss i divisjonen, sier Andersen.