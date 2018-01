Jørgen Oliver vant norgescuprenn

sport

Alta IF hopp og kombinert hadde med to hoppere i sist helgs norgescuprenn i Granåsen. Både Jørgen Oliver Strøm og Stian Danielsen konkurrerte i klasse Norgescup A (NCA). Arrangøren var skikkelig uheldig med været, og det ble tidlig klart at søndagens renn måtte avlyses. Men de klarte å få gjennomført ett renn lørdag kveld, og her viste Jørgen Oliver Strøm imponerende takter.

Etter en svak prøveomgang, der han landet på 111 meter i K124-bakken, klinket unggutten til med svev på 131,5 og 130,5 meter i selve konkurransen. Jo Rømme Mellingsæter og Anders Ladehaug var så vidt foran altaværingen etter første omgang, men klarte ikke å matche lengden til Strøm i andre omgang, som dermed vant rennet 0,2 poeng foran Rømme Mellingsæter. Ladehaug ble nummer tre, 5,7 poeng bak vinneren fra Nordlysbyen.

For Stian Danielsen gikk det ikke like bra. Etter en lovende prøveomgang der han landet på 121 meter, ble det bare 113,5 meter i første omgang. Danielsen la på til 120,5 meter i andre omgang, og endte til slutt på 11. plass. Totalt 24 hoppere konkurrerte i NCA-klassen denne gangen.