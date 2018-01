God Alta-reklame

sport

Mandag formiddag ble etappene for årets ritt offentliggjort på en pressekonferanse i Oslo, og som for fire år siden vil Alta få en svært sentral rolle i konkurransen. Det er nemlig i Nordlysbyen det hele skal avgjøres. Den fjerde og siste etappen går fra Kvalsund til Alta, der syklistene skal runde en trasé som går gjennom byen tre ganger før de spurter om sammenlagtseieren.

– Jeg ser frem til at Alta skal være vertskap for den siste og avgjørende etappen i årets Arctic Race of Norway. Vinneren skal kåres i Alta, og det er selvsagt stor stas. ARN legger opp til å få vist frem løpet på en utmerket måte med tre runder i Alta sentrum i forbindelse med målgangen. Det blir folkefest i Finnmark 16.- til 19. august, sier Alta-ordfører Monica Nielsen til A-sporten.

Årets ritt starter i Øst-Finnmark, og første etappe går fra Vadsø til Kirkenes. Etappe nummer to er fra Tana til Kjøllefjord. Den tredje etappen går fra Honningsvåg til Hammerfest.