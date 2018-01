Revansjesugen etter vanskelig løpshelg

sport

Scootercrosskjører Martin Moland fikk det ikke til å stemme under helgas løp i det amerikanske scootercrossmesterskapet. De første to løpene i 2018 ble kjørt i Shakopee, Minnesota, og det ble en konkurransehelg preget av uhell og smerter for den sympatiske altaværingen.

I fredagens løp startet det bra med seier og tredjeplass i de to første heatene. Men i finalen ble han påkjørt, og fikk ikke fullført løpet. Han endte dermed på 15. plass.

Heller ikke i lørdagens konkurranse hadde Moland marginene på sin side. Etter femte- og syvendeplass i de innledende heatene, ble det nok en nedslående finale.

– Jeg klarte å tippe i finalen. Jeg måtte løpe til scooteren, og den nektet helt å starte. Når jeg omsider fikk motoren i gang igjen var jeg nesten en runde bak de andre. Men selve kjøringen i finalen var bra, forteller Martin Moland.

– Jeg har opplevd en del motgang i de første løpene denne sesongen, men jeg gir ikke opp. Jeg kommer sterkere tilbake når det skal kjøres løp i Deadwood om to uker, fastslår han.

For Malene Trosten Andersen gikk det langt bedre. Hun vant fredagens løp og ble nummer to på lørdag.

– På fredagen klaffet det skikkelig. Absolutt alt gikk etter planen, og det var sykt deilig å komme tilbake til USA og vise hvem som er best etter fire ukers juleferie. Mens mine konkurrenter har trent masse i dette tidsrommet, har ikke jeg rørt en scooter mens jeg har vært hjemme i Norge. Det var digg å lykkes på denne måten, sier Malene Trosten Andersen til A-sporten.

På lørdag gikk det ikke like smertefritt. Bokstavelig talt!

– Det var en iskald helg med temperaturer på rundt 20 minusgrader, så jeg plagdes litt med styringen. Forhøyet startgrind er heller ikke noe jeg er vant til, så det har vært en kamp for å komme seg opp og frem ettersom jeg ikke har hatt de beste startene. Og mens jeg lyktes godt med dette på fredagen, ble det langt tøffere på lørdag. I andre heat var jeg involvert i en skikkelig startkrasj der en av mine konkurrenter kjørte rett på meg, forteller vadsøværingen.

Hun kom seg i mål, ble lappet sammen av teamets medisinske apparat og stilte til start i finalen.

– Jeg fikk samlet meg og var klar til å slåss om seieren. Men nok en dårlig start gjorde at muligheten for å vinne forsvant tidlig. Jeg var imidlertid raskeste kjører på banen og klarte å kjempe meg opp til en andreplass. Det er jeg fornøyd med. Nå er det bare å lege sårene etter krasjen og ta med det positive fra denne helga, så er vi klare til å mose til igjen i Deadwood om to uker, avslutter hun.