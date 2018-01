På plass i Alta

sport

Mandag ettermiddag startet Alta IF oppkjøringen til årets sesong, og nyansatt hovedtrener Bård Flovik fulgte treningsøkta fra sidelinja. Han ankom Nordlysbyen først mandag morgen, og overlot dermed avsvaret for den første økta til rekruttrener Mate Dujilo.

– Det har vært en ganske hektisk dag der jeg har møtte mange nye mennesker, så det var greit å kunne overlate mandagstreninga til Mate. Men fra tirsdag blir det jeg som styrer showet. Da er jeg klar til å ta fatt på oppgaven, og jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sa Bård Flovik til A-sporten mens spillerne varmet opp.

Klubben har ordnet han leilighet i Nordlysbyen, så nå gjør Flovik altaværing av seg.

– Det blir noen turer til Tromsø enkelte helger for å besøke familien, og de kommer også til å være her i blant. Men i all hovedsak kommer jeg til å være her i Alta. Jeg ønsker å ta del i Alta-samfunnet og bli bedre kjent med byen og de som bor her. Jeg er veldig glad for at klubben ønsket meg hit. Med over 20 års trenererfaring tror jeg at jeg har noe å bidra med, og det blir spennende å se hva jeg og spillerne kan få til, fortsatte Flovik.

Klubben har fortsatt ikke fått på plass hele trenerteamet. Da A-sporten snakket med sportslig koordinator Rune Berger i forrige uke, fortalte han at klubben ønsket å beholde støtteapparatet fra i fjor. Men akkurat hvem som blir med videre er foreløpig ikke avklart.

– Dette er noe vi ønsker å få på plass så fort som mulig. Jeg kommer til å jobbe mye med det sammen med Rune de neste dagene, så får vi se hvordan teamet blir til slutt. Jeg føler meg sikker på at vi skal klare å få på plass et velfungerende støtteapparat, sa Flovik.

A-sporten kommer tilbake med mer Alta IF-stoff i løpet av uka.