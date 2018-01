– Vi gleder oss å komme tilbake til Finnmark

sport

Den sjette utgaven av verdens nordligste sykkelritt arrangeres i år i Finnmark fra 16.- til 19. august. Årets fire etapper byr på arktiske omgivelser og tøffe sportslige utfordringer, blant annet med en total stigning på hele 2700 høydemeter under andre etappe, skriver arrangøren i en pressemelding.

En eksplosiv allrounder, eller ”pønsjer” på fagspråket, vil være best egnet til å kjempe om seieren i den sjette Arctic Race of Norway, som i år vil bli gjennomført i fire etapper i Finnmark fylke. Det er andre gang i rittets historie at etappene legges til Finnmark, og rittet starter i øst mot den russiske grensen før det krysser fylket mot vest.

Arctic Race of Norway legges i år en uke senere enn normalt, fra 16.-19. august. Dette gjøres for å unngå at rittet arrangeres samtidig som årets Europamesterskap i Glasgow 5.-12. august. Dermed er det duket for retur av hjemmefavoritten og regjerende europamester Alexander Kristoff, som stakk av med én etappeseier i 2017.

Fire tøffe etapper

Rittet starter med en 190,5 km lang etappe fra Vadsø til Kirkenes, med målgang kun få kilometer fra den russiske grensen. På første etappe vil rytterne kjempe om poeng for den ettertraktede laksetrøya i totalt fire forskjellige stigninger. Etappen har en tøff avslutning med hele 8 prosents stigning de siste 500 meterne.

Andre etappe er utpekt som årets Dronningetappe, ettersom den byr på de vakreste arktiske omgivelsene. Feltet kommer til å rulle ut av Tana for en 195 km lang dagsetappe til Kjøllefjord. Den andre etappen er på papiret den tøffeste i rittets historie, med en total stigning på 2 700 meter. Den siste og avgjørende stigningen kommer med kun 4 km igjen til målstreken, før etappen avgjøres i en bratt nedkjøring mot Kjøllefjord.

Honningsvåg blir vertskap for starten av den tredje etappen, før 201 kilometer skal tilbakelegges på ferden mot Hammerfest. Som under rittet i 2014 skal feltet ned i en tunnel under havnivå, en uvanlig reise for et internasjonalt sykkelfelt. Også denne etappen har en tøff finish, med en 1,7 km lang klatreavslutning med 5 prosent stigning i snitt.

Helt åpent

Den sjette utgaven av Arctic Race of Norway avsluttes med en 145 km lang etappe fra Kvalsund til Alta. Den kuperte finalen har potensial til å endre resultatene fortløpende, noe som gjør at spenningen knyttet til sammenlagtseieren bevares helt til mål. Den siste etappen vil kunne passe bra for Alexander Kristoff og andre spurtkanoner på jakt etter den grønne trøya.

– Årets ritt har det meste, både med tanke på sportslige utfordringer og spektakulære omgivelser. Vi gleder oss til å komme tilbake til Finnmark, og spesielt ser vi fram til å utforske den østlige delen av fylket som vi ennå ikke har besøkt, sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal.

– Vi har jobbet lenge og hardt med å få en russisk etappe under årets ritt, men tiden løp dessverre fra oss for 2018. Men samtalene og planleggingen både med russiske og norske myndigheter har vært svært konstruktive, og vi gir ikke opp en mulig russisk etappe i framtiden, sier Dybdal.

Arctic Race of Norway, Ladies Tour of Norway, TV2 og Norges Cykleforbund har vært i nær dialog for å sikre et spennende og variert sendeskjema der begge rittene kan sees direkte på TV2 denne langhelgen.

Etappene i Arctic Race of Norway 2018:

Torsdag 16. august, etappe 1: Vadsø - Kirkenes, 190,5 km

Fredag ​​17. august, etappe 2: Tana - Kjøllefjord, 195 km

Lørdag 18 august, etappe 3: Honningsvåg - Hammerfest, 201 km

Søndag 19. august, etappe 4: Kvalsund - Alta, 145 km