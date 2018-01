Ny pallplass i USA

sport

Etter å ha vunnet sitt tredje strake løp natt til lørdag norsk tid, jaktet Malene Trosten Andersen seier nummer fire et døgn senere.

Løp nummer to i Shakopee ble en tøffere affære. Malene Trosten Andersen ble truffet av en konkurrent i andre heat, men kom seg opp på scooteren igjen og kjørte i mål som nummer fire. Hun trosset smertene i finalen og kjørte inn til andreplass - kun slått av 19-åringen Megan Brodeur fra Canada. Inanna Hauger ble nummer tre.

– Jeg er godt fornøyd med andreplassen. Nå er det bare å lege sårene og gjøre seg klar til utfordringene som ligger foran meg, skriver Malene Trosten Andersen på sin facebookside.

Tre strake for Malene Malene Trosten Andersen er ustoppelig for tiden.

For Martin Moland ble ikke lørdagens løp den oppturen som han hadde håpet på etter å ha blitt påkjørt i fredagens finale. Igjen endte altaværingen på 15. plass i klasse Pro Lite. Moland kjørte inn til femteplass i første heat, og ble nummer syv i heat nummer to. Men han lyktes dessverre ikke i finalen, som ble vunnet av Daniel Benham junior. Aki Pihlaja og Jacob Yurk ble nummer to og tre.

