Ingen norske på pallen

Helgas tredje renn i Skandinavisk cup ble unnagjort på søndag, og denne gangen var det en litt uvanlig øvelse på programmet. Damene gikk 20 kilometer i klassisk stil, noe som er dobbelt så langt som de vanligvis går.

Svenske Charlotte Kalla var storfavoritt til å stikke av med seieren, men hun måtte ta til takke med andreplass. Finske Johanna Matintalo var nemlig raskere enn Kalla i spurten, og vant rennet ett sekund foran den profilerte langrennsløperen fra Sverige. Ebba Andersson, også hun fra vårt naboland i øst, kapret den siste pallplassen.

Kari Øyre Slind var beste norske løper på fjerdeplass.

Emilie Kristoffersen trives best i fristil, men leverte et godt klassisk-renn i Piteå og endte på 14. plass. Alta-jenta var to minutter og 11 sekunder bak den finske vinneren. Igjen var hun beste nordnorske løper. Anna Svendsen ble nummer 15, Silje Thoedorsen nummer 18 og Lovise Heimdal nummer 22. 54 løpere stilte til start i dameklassen på søndag.

På herresiden var det som vanlig stor norsk dominans. De syv beste på søndagens 30 kilometer klassisk var fra Norge. Mattis Stenshagen vant foran Martin Løwstrøm Nyenget og Johan Hoel, og deretter fulgte Mathias Rundgreen, Eirik Sverdrup Augdal, Daniel Stock og Espen Udjus Frorud. Petter Northug valgte å stille til start på søndag, men ble bare nummer 48.

– Jeg skjønner at det (resultatlisten) kan se brutalt ut, men det viktigste var at Petter fikk gjennomkjøringen han trengte, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til NTB.