Tre strake for Malene

Natt til lørdag norsk tid var det amerikanske scootercrossmesterskapet i gang igjen etter en måneds julefri. Dette er det femte løpet denne sesongen, og Malene Trosten Andersen fortsatte der hun slapp før jul. Da ble det dobbeltseier i Jackson Hole.

Denne helga kjører hun og Martin Moland løp i Canterbury Park i Shakopee, Minnesota. Nok en gang var Malene Trosten Andersen hakket hvassere enn sine konkurrenter, og hun kunne juble for sin tredje strake seier. Megan Brodeur ble nummer to, mens Taven Woodie kapret tredjeplassen.

For Martin Moland ble ikke den første konkurransen i Shakopee like lystig. Han åpnet sterkt med seier og tredjeplass i de to første heatene. Men i finalen ble altaværingen påkjørt, og fikk ikke fullført løpet. Han endte dermed på 15. plass.

– Jeg fikk en smell i ryggen, og det gjør fortsatt veldig vondt. Men jeg kommer til å delta i neste løp. Det bør gå fint å kjøre, skriver Moland i en melding til A-sporten.

Det skal som sagt kjøres et nytt løp i Shakoppe natt til søndag norsk tid. Mens Martin Moland jakter revansje, er Malene Trosten Andersen ute etter sin fjerde triumf for sesongen.