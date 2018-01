Røk ut i kvartfinalen

sport

Alta-jenta Emilie Kristoffersen tok seg greit videre fra sprintprologen i Skandinavisk cup fredag formiddag. Men i kvartfinalen var det dessverre bom stopp. Hun gled over målstreken som nummer fire, og var langt bak damene som tok seg videre til semifinale.

Svenske Jonna Sundling vant heatet foran finske Johanna Matintalo, mens Anna Dyvik fra Sverige endte på tredjeplass. De to beste gjorde det meget bra i resten av konkuuransen, så det er liten tvil om at Emilie Kristoffersen havneti et tøft heat.

Både Jonna Sundling og Johanna Matintalo tok seg til finale. Førstnevnte ble kun slått av Lotta Udnes Weng, som vant fredagens sprintrenn i klassisk stil. Charlotte Kalla ble nummer tre. Tromsø-jenta Anna Svendsen ledet lenge, men fikk det tungt mot slutten og endte på fjerdeplass.

Johanna Matintalo ble nummer fem.

Også i herreklassen ble det norsk seier. Eirik Brandsdal var 12 hundredeler raskere enn Mattis Stenshagen, og tok dermed et langt steg i retning OL-billett. Landslagsledelsen har nemlig tidligere gjort det klart at fredagens renn i Piteå har status som uttaksrenn til vinterlekene i Pyeongchang.

Teodor Peterson fra Sverige ble nummer tre.

Skandinavisk cup fortsetter med distanserenn i fristil og klassisk lørdag og søndag.