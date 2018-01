Krevende trenerjakt

sport

Klubben fikk nylig i stand en avtale med Bård Flovik om å overta herrelaget. Men så langt har Alta IF ikke lyktes med å finne en ny hovedtrener for klubbens damelag.

– Vi har dessverre ikke klart å få på plass en ny dametrener, og det plager oss voldsomt. Dette skulle vi absolutt ha hatt i boks før sesongoppkjøringen begynte. Det er bare å beklage overfor våre flotte damespillere, sier sportslig koordinator Rune Berger.

Ønsker et skikkelig opplegg

Han legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig trenerjakt. Sondre Andersen ledet Alta IF-laget til syvendeplass i 2. divisjon forrige sesong, men ga på senhøsten i fjor beskjed om at han ikke ønsket å fortsette.

– Det er veldig synd at Sondre ikke ble med videre. Han gjorde en god jobb, forteller Berger, som ønsker å få på plass et skikkelig team rundt damelaget. Men det er slett ingen enkel oppgave.

– Vi prøver å få på plass et seriøst og godt opplegg, og vi har vært i dialog med flere aktuelle trenerkandidater. Dessverre har alle takket nei. Å få på plass en ny hovedtrener er vår førsteprioritet nå. Deretter kan vi starte jobben med å sikre damene et ordentlig støtteapparat, sier Berger.

Må fylle flere roller

Fotballgruppas leder Tron Møller Natland bekrefter at det jobbes iherdig med å få på plass en ny dametrener. Men det er ikke bare damene som trenger en ny sjef.

– Vi er i en prosess der vi forsøker å få trenerkabalen til å gå opp, både når det gjelder damelaget, jentelaget og guttelaget. Vegard Braaten og Runar Hustad har tidligere hatt ansvaret for jentene og guttene. Runar har gitt beskjed om at han ikke blir med videre, mens det er litt mer usikkert med Vegard. Dette er ting vi jobber med, og forhåpentligvis er vi snart i mål, kommenterer Møller Natland.

– Det er viktig for oss å ha et damelag. Det er mange spennende jentespillere som kommer opp de neste årene, og da skal vi kunne gi dem et ordentlig tilbud. Alle kan ikke spille 1.-divisjonsfotball med BUL, understreker Rune Berger.

Tror Braaten fortsetter

Han håper at A-lagsspissen Vegard Braaten fortsetter å jobbe med spillerutvikling på jentesiden.

– Det ser ut som at vi skal komme i havn med en forlenget avtale med Vegard. Runar har gitt seg, så der må vi ha inn nye folk. Spillerutvikling vil fortsatt ha høy prioritet hos oss, fastslår Berger.

– Har jakten på trener for herrelaget ført til nedprioritering av damelagets behov for en ny sjef?

– Nei, det vil jeg ikke si. Vi har brukt mye tid på trenerjakten etter Rune Repvik takket nei til ny kontrakt. Det skal jeg innrømme. Men samtidig har vi snakket med flere aktuelle kandidater som vi ønsket skulle ta over damelaget, så det er ikke slik at vi har lagt alt annet på is mens vi var i samtaler med Bård Flovik. Dette er en kabal vi har jobbet med hele tida, forteller han.

Har startet opp treningen

Uten hovedtrener på plass er det gjerne vanskelig å komme i gang med sesongoppkjøringen. Alta IF har imidlertid et par driftige damer som sørger for at det blir treningsøkter i Finnmarkshallen mens de venter på en avklaring. Alice Balto og fjorårets kaptein Camilla Krogh har tatt ansvar, og onsdag ettermiddag ble årets første trening gjennomført.

– Det ble for mye Uten støtteapparat i ryggen ble trenerjobben veldig krevende for Sondre Andersen.

– Vi bestemte oss for å starte opp på egenhånd. Det er viktig at vi har et damelag i Alta IF, så vi fikk samlet 11-12 dame- og jentespillere og fikk gjort unna en fin treningsøkt. Vi kommer nok til å være avhengig av jentespillerne for å kunne stille lag i år, så det er like greit at de trener sammen med oss fra starten av. Vi skal kjøre et kvalitetsmessig bra opplegg med ordentlige øvelser, så at trenerteamet mangler er ingen krise. Men vi håper selvfølgelig at brikkene faller på plass så fort som mulig, avslutter Krogh, som selv sliter med en skade og er usikker på når hun vil være tilbake for fullt.