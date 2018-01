Ønsker samarbeid med gamleklubben

sport

– Vi synes det er viktig å bevare en god relasjon til Bård, selv om han sluttet som trener i Tromsø IL og nå er hovedtrener for Alta. TIL ser også stor verdi av at Bård nå er trener for den fremste klubben i Finnmark, noe som er viktig både når det gjelder rekruttering av fremtidige nordnorske spillere, samt det faktum at mange av våre mest trofaste supportere kommer fra Finnmark, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til TILs hjemmeside.

– Jeg er glad i nordnorsk fotball, både i toppen og nivået bak toppen, og ønsker å bidra til og utvikle den videre. Det er naturlig å knytte et slikt samarbeid opp mot sluttavtalen jeg hadde med TIL i fjor hvor det lå en intensjon om å benytte mitt nettverk og min kompetanse både nasjonalt og internasjonalt, kommenterer påtroppende Alta IF-trener Bård Flovik.

Blant annet kommer TIL og Alta til å utveksle informasjon. Det er også aktuelt at Flovik kartlegger spillere i Finnmark og ellers i landet. TIL vurderer også å låne unge spillere til Alta IF.

– Jeg tror det er bra for både Alta IF og Tromsø IL som er et av flaggskipene i Nord-Norge å samarbeide tettere og utveksle kompetanse seg i mellom, som igjen kan bidra til å heve den nordnorske fotballen, sier Flovik.