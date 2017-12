Tung dag i Sveits

sport

Etter en fin start på Tour de Ski lørdag, der langrennsløperen fra Tverrelvdalen ble nummer fem på sprinten, gikk det langt tyngre på søndag. Herrene gikk 15 kilometer klassisk, og Finn Hågen Krogh gikk inn til en skuffende 72. plass. Han var tre minutter og 14 sekunder bak vinneren Dario Cologna i mål.

Dermed fortsatte den sveitsiske skifesten i Lenzerheide. Lørdag gikk Laurien van der Graaff inn til hjemmeseier på kvinnens sprint. Cologna slo så vidt Aleksej Poltoranin med 0,6 sekund. Det var første gang Cologna vant på sveitsisk jord. I tillegg var det hans første verdenscuptriumf på to år.

Martin Johnsrud Sundby hadde en dårlig åpningsdag, men gikk inn til tredjeplass på søndagens Tour de Ski-etappe. Det ble ingen seier for Norges sammenlagthåp, men han kunne glede seg over pallplassen og at tittelforsvarer Sergej Ustjugov tapte mye tid på den klassiske 15-kilometeren.

– Det var mye bedre i dag. Jeg kan ikke klage på vær eller føre, og da må jeg levere, sa Johnsrud Sundby til TV2.

Han er nå på sjetteplass i sammendraget. Det er 37,1 sekunder opp til Ustjugov, som leder 1,6 sekunder foran Cologna.

For Finn Hågen Krogh gikk det altså mye tyngre. Han har slitt tungt i klassisk denne sesongen, og fikk en ny nedtur på søndag.

– Det var ikke noe spesielt som skjedde utover at det var seigt. Det røynet veldig på. Jeg følte meg grei den første kilometeren, men så går jeg skikkelig i veggen. Da klarer jeg nesten ikke stå oppe. Jeg vet ikke helt hva det er. Det ble plutselig stopp, sa Krogh til et samlet pressekorps.

– Det var som at jeg ikke fikk nok luft, sa han videre. Krogh avviste at han slet med luftveisproblemer.

– Jeg var helt fin før start. Det kan være en etterreaksjon, forklarte han og viste til lørdagens sprint.

Krogh fikk også spørsmål om veien videre i Tour de Ski.

– Jeg tror ikke jeg skal vurdere det rett etter målgang.