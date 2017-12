Åpnet Tour de Ski med finaleplass

sport

Lørdag gikk startskuddet for Tour de Ski, og første øvelse var tradisjonen tro sprintrenn i Lenzerheide. Sergej Ustjugov vant prologen i herreklassen, og var også best når det gjaldt som mest. Han banket italienske Federico Pellegrino på oppløpet i finalen og gikk seirende ut av lørdagens renn.

Finn Hågen Krogh var sjettebeste løper i prologen, og var eneste nordmann som klarte å ta seg til finalen. Etter en rolig førsterunde ble Krogh og to andre løpere hektet av, og tverrelvdalingen hadde ingen mulighet til å kjempe om pallplass. Han gikk inn til femteplass, og fikk dermed en god start på Tour de Ski selv om han ikke lyktes helt i finalen.

– Det var en bra start på touren for min del. Jeg er i fremgang, og fikk med meg bra med bonussekunder, sa Finn Hågen Krogh til TV2 etter rennet.

– Jeg hadde dessverre ingen sjanse til å henge på Ustjugov i finalen. Rykket hans er brutalt, og man må ha dagen for å tukte han. Da pallen røk var det ikke så viktig å gi alt. Det er tross alt et nytt renn allerede i morgen. Det er ingen tvil om at Ustjugov er storfavoritt til å vinne touren sammenlagt, og sånn sett var det feil mann som vant i dag, fortsatte Krogh.