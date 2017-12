Styrte vennegjengen til seier

sport

Mens «Thomassens venner» slo Pimps med 4-3 i finalen og gikk til topps i herreklassen i BULs romjulsturnering var det Skrapa FC som endte opp som vinnere i dameklassen da de i finalen slo Team Pi 4-1.

«Thomassens venner» består av Svein Ove Thomassen og hans venner. Laget ble ledet av Vidar Johnsen.

– Svein Ove liker å tro noe annet, men det er jeg som er hjernen i laget og det var jeg som styrte det hele i land, sier Johnsen med et smil.

– Ok, Vidar gjorde en god jobb og kan få æra for denne seieren. Han styrte laget akkurat som vi hadde avtalt på forhånd, han tok ut laget som skulle starte og gjorde de byttene vi hadde avtalt, svarer Thomassen før han legger til:

– Også kunne det vært greit å gi Vidar æra for at vi hadde tuilgang på cola som ga oss energi, men det blir likevel feil da det viste seg at det var hans mor på Joker i Tverrelvdalen som sto for leveransen, legger han til.

Har prøvd hardt

Thomassen sier det er fire år siden de sist gikk helt til topps i romjulsturneringa.

– Jeg tuller ikke når jeg sier at vi har prøvd hardt de siste to-tre årene uten at vi har lyktes. Men det var lettere i år når Christian Reginiussen og brødrene Thomas og Vegard Braaten ikke deltok. Plutselig var i på samme nivå og faktisk litt bedre enn de som var igjen, sier han.

Han legger heller ikke skjul på at det var deilig å slå finalemotstanderen Pimps med blant andre Jon Steinar Eriksen, Martin Norbye og brødrene Martin, Adrian, Runar og Eskil Overvik.

Selv hadde Thomassen hentet inn Tromsø-spiller og karasjoking Hans Norbye og ryktene sier at han underveis i turneringen signerte en livstidskontrakt med Thomassens lag.

Suveren i dameklassen

I dameklassen var det knapt spennende da Skrapa FC gikk gjennom turneringen med seks av seks mulige og 33-2 i målforskjell. I finalen møtte de Team Pi og vant hele 4-1.

Vinnerlaget besto i tillegg til keeper Ulrikke Rye Josefsen av blant andre Kolbotn-spiller Tonje Pedersen, Lyns Runa Lillegård og BULs Guro Bell Pedersen, Oda Lillegård og Emilie Kjelsberg Sivertsen.