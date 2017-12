Bekreftet som ny Alta IF-trener

sport

A-sporten fikk det ikke bekreftet, men kunne lillejulaften meddele at Bård Flovik etter alle målemerker ville bli ansatt som ny hovedtrener for Alta IFs fotballherrer.

Torsdag kom bekreftelsen fra Alta IF-ledelsen.

– Hei og god jul alle sammen. Vi presenterer i dag Bård Flovik som ny hovedtrener. Bård kommer fra TIL hvor han var hovedtrener frem til i sommer og hvor han også har vært assistenttrener og spillerutvikler tidligere. Han har i tillegg lang erfaring som trener på ulike aldersbestemte landslag på guttesiden. Bård vil flytte til Alta og være på plass når vi starter 8.januar, skriver klubben i en pressemelding.

– Vi er enige om en avtale på to år. Alta IF er svært glad for å ha knyttet til oss en trener med Bårds erfaring og kompetanse. Vi var tidlig tydelige på at vi ønsket å bruke denne muligheten til å styrke vårt apparat og få inn noen som kan bidra til å gjøre oss som klubb bedre, både i 2018 og i årene som følger. Dette har ført til en grundig og god prosess, og vi føler absolutt vi har lyktes.