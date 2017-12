Vil ikke bekrefte Flovik som ny Alta IF-trener

sport

Meget gode og troverdige kilder i Altas fotballmiljø kunne lillejulaften fortelle Altaposten at Alta IF er i sluttforhandlinger med Bård Flovik om jobben som ny hovedtrener for klubbens herrelag i 2. divisjon.

– En svært aktuell kandidat

Kontorleder og sportslig koordinator Rune Berger ønsket ikke å kommentere saken, og fotballgruppas midlertidige leder Tron Møller Natland var heller særlig villig til å uttale seg. Da A-sporten ringte for å gratulere Alta IF med ny trener, sa Møller Natland følgende:

– Da vet du mer enn det jeg kjenner til. Men jeg kan ikke garantere at dine opplysninger ikke stemmer. Jeg er for tiden på juleferie i Molde og det kan forsinke kommunikasjonen med de som jobber med trenerspørsmålet, sa leder i Alta IFs fotballgruppe, Tron Møller Natland.

– Så du kan ikke bekrefte at Bård Flovik har takket ja til tilbudet om å trene Alta IFs A-lag?

– Nei, det kan jeg ikke. Men det jeg kan bekrefte er at vi har jobbet en tid mot Flovik som en svært aktuell kandidat. Ut over dette må du nesten ta en prat med Rune Berger som er den som er tettest på trenerjakten.

Rune Berger svarte ikke på Altapostens henvendelser, men sendte følgende tekstmelding:

– Lørdag og lille julaften. Føler at de er innenfor det å ta juleferie.

Når det gjelder trenerspørsmålet og om Flovik blir neste Alta IF-trener fikk vi følgende reaksjon:

– Som sagt gjennom hele prosessen; vi kommenterer ikke navn til eller fra før det er endelig spikret.

Mur av taushet

A-sporten har prøvd å komme i kontakt med både Rune Berger og Tron Møller Natland onsdag formiddag, dessverre uten å lykkes.

Ifølge våre kilder hadde Alta IF gitt Bård Flovik en tidsfrist, og den tidligere Tromsø-treneren takket nei til jobben da fristen gikk ut. Da ble Vidar Johnsen, som var assistenttrener under Rune Repvik denne sesongen, tilbudt stillingen som hovedtrener. Men da Flovik plutselig ombestemte seg og ønsket nye forhandlinger med Berger & co, ble tilbudet trukket tilbake.

Heller ikke Vidar Johnsen ønsker å bekrefte opplysningene A-sporten sitter inne med.

– Jeg har ingen kommentar, skriver Johnsen i en sms.

Bård Flovik er sistemann på lista som ikke har besvart Altapostens henvendelser i formiddag.