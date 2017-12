Nummer fire i sammendraget

sport

Norgescupen i langrenn startet opp med renn på Gålå tidligere i vinter, og det ble gjennomført tre konkurranser. Alta-jenta Emilie Kristoffersen klarte ikke helt å hevde seg i sprint, men leverte to gode distanserenn. Hun gikk inn til tredjeplass på 10 kilometer fristil og ble nummer fem på 10 kilometer klassisk.

Norges skiforbund har nå lagt ut sammenlagtlister for norgescupen, og i kvinneklassen er det Anne Kjersti Kalvå og Thea Krokan Murud som topper med 180 poeng hver. Amalie Håkonsen Ous er nummer tre med 127 poeng. Deretter følger Emilie Kristoffersen med 124 poeng. Hun er dermed best av de nordnorske løperne.

Både Anne Kjersti Kalvå og Thea Krokan Murud er for øvrig tatt med i den norske Tour de Ski-troppen.

I norgescupen for kvinner er Lovise Heimdal nummer fem (121 poeng), Silje Theodorsen nummer 12 (65 poeng) og Merete Myrseth nummer 16. (59 poeng. Heimdal representerer Bardu IL, mens Theodorsen og Myrseth er Kvaløysletta-løpere. Kristoffersen representerer som kjent Alta IF.

Det kan også nevnes at Kristoffersen er nummer ni i sammendraget i Skandinavisk cup. Heller ikke her er det så mange poeng opp til de tre beste.

Neste renn i norgescupen for seniorer går av stabelen i Vang i tidsrommet 11.- til 13. januar. Men først skal løperne gjøre unna nye renn i Skandinavisk cup, denne gangen i svenske Piteå. 5.- til 7. januar er det klart for tre nye konkurranser for Kristoffersen & co.