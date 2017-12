Gode muligheter for romjulstrim

sport

Jula er en tid for mye god mat og drikke. Da kan det være greit med en aldri så liten treningsøkt mellom måltidene, og kanskje til og med delta i en konkurranse eller turnering. Om ikke annet kan man stikke innom for å heie fram familie og venner som deltar.

I Nordlysbyen er det mange ulike arrangementer som går av stabelen i tidsrommet onsdag 27.- til lørdag 31. desember. Her er det litt for enhver smak. A-sporten har samlet en oversikt over noe av det som skjer. Tips oss gjerne hvis det er ting vi ikke har fått med oss.

Håndball

Alta IFs damelag arrangerer romjulsturnering i Altahallen onsdag 27. desember. Dette er en uhøytidelig håndballturnering for både damer og herrer.

Friidrett

Alta IFs friidrettsgruppe sørger for at det blir nisseleker og løp i og utenfor Finnmarkshallen onsdag 27. desember. Det blir løp på 5 eller 1,5 kilometer utendørs, mens det innendørs vil bli konkurrert i øvelsene 60 meter, 600 meter, lengde og kasting av vortexspyd.

Futsal

BUL står som arrangør av Newsec romjulscup i BUL-hallen torsdag 28. desember.

Skiskyting

Alta skiskytterlag varter opp med det årlige Ribberennet torsdag 28. desember. Her er det fellesstart i alle årsklasser.

Langrenn

Alta IFs skigruppe arrangerer romjulsrenn i Kaiskuru fredag 29. desember. Rennet er i klassisk stil. Det er lange distanser og individuell start. Seniorklassen for herrer går 30 kilometer, mens damene går 10 kilometer. De aller yngste (11-12 år) går 2,5 km.

Skøyter

BULs skøytegruppe arrangerer Nisseløp på X5 stadion i Bossekop søndag 31. desember. I tillegg til noen korte distanser vil det blir servert pepperkaker, saft, julemusikk og massevis av frisk luft, fastslår arrangøren.