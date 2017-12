Arrangerer nisseleker

sport

Tradisjonen tro holder Alta IFs friidrettsgruppe oppe aktiviteten også i romjula. Tredje juledag, altså onsdag 27. desember, er det klart for en ny runde med Nisseleker i Finnmarkshallen. De ivrigste mosjonistene får også muligheten til å løpe 5 eller 1,5 kilometer i en trasé i området utenfor storstua.

– Løpsøvelsene utendørs starter klokken 13.00, og vi åpner for påmelding en time tidligere. Dette er i utgangspunktet et uhøytidelig mosjonistløp, men det vil bli tidtaking, forteller Rolf Rantala i Alta IF Friidrett.

Klokken 13.30 begynner innendørsøvelsene. Det skal konkurreres i øvelsene 60 meter, 600 meter lengde og vortexspyd.

– Vi håper på god deltakelse. Vi har hatt bra suksess med dette tidligere i år, og det virker som både små og store synes det er greit å få rørt litt på seg i romjula. Hvem som helst kan komme, og det er ingen aldersrestriksjoner verken den ene eller andre veien. Det er bare å møte opp og melde seg på, sier Rantala.

Ifølge friidrettsgruppas facebookside er det en påmeldingsavgift på 50 kroner. Det skal deles ut medaljer til alle som deltar.