Forlenger med Rosenborg

Midtstopperen hadde opprinnelig kontrakt ut 2018.



– Tore representerer kontinuitet og er en bauta i Rosenborg. Vi er veldig glade for at han har skrevet under på ny kontrakt. I første omgang ut 2019, men vi håper selvfølgelig at det blir mer etter det også, uttaler Stig Inge Bjørnebye til rbk.no.



Reginiussen kommer til å nærme seg 34 år når avtalen går ut. Han har nå vært i Trondheim i fem og et halvt sesong etter at Rosenborg kjøpte han fra Odense.

2017-sesongen har kanskje vært Reginiussens aller beste år i RBK-drakten. Han ble blant annet kåret til Årets spiller i Eliteserien og er nominert til den prestisjetunge Gullballen i Norge.

Reginiussen har så langt spilt 157 kamper for Rosenborg og scoret 18 mål.